TMC Candidate: নতুন মুখের প্রচারে এসে দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরালেন তৃণমূলের বিদায়ী মন্ত্রী, কী বললেন?

TMC Candidate: নতুন মুখের প্রচারে এসে দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরালেন তৃণমূলের বিদায়ী মন্ত্রী, কী বললেন?
Jyotsna Mandi on TMC Candidate Dr. Tanushree Hansda: রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডিকে ২০২৬-এ আর প্রার্থী করেনি তৃণমূল। বদলে বাঁকুড়ার রানিবাঁধ বিধানসভায় তৃণমূলের প্রার্থী করা হয়েছে একেবারে নতুন মুখ পেশায় অধ্যাপিকা ড. তনুশ্রী হাঁসদাকে।
মৃত্যুঞ্জয় দাস: মন্ত্রী হয়েও টিকিট পাননি তিনি। উলটে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করতেই যখন দেখা গেল যে বাঁকুড়ার রানিবাঁধ কেন্দ্রে প্রার্থী বদল ঘটেছে, তখন তাঁর বাড়ির সামনে পটকা ফাটানো থেকে ব্যঙ্গোক্তি করার ঘটনাও ঘটেছে। তবে বাঁকুড়ার রানিবাঁধ কেন্দ্রে নতুন মুখ, নতুন প্রার্থী ড. তনুশ্রী হাঁসদার হয়ে প্রচারে উপস্থিত থাকলেন বিদায়ী মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি। যদিও তাঁর বাড়ির সামনে পটকা ফাটানো থেকে কটূক্তির ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। অপরদিকে সৌজন্যের সম্পর্ক রেখে চলার বার্তা নতুন প্রার্থী ড. তনুশ্রী হাঁসদার।
রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডিকে এবার আর প্রার্থী করেনি তৃণমূল। বদলে বাঁকুড়ার রানীবাঁধ বিধানসভায় প্রার্থী করা হয়েছে একেবারে নতুন মুখ পেশায় অধ্যাপিকা ড. তনুশ্রী হাঁসদাকে। নতুন এই প্রার্থীকে কি মেনে নিতে পারবেন বিদায়ী মন্ত্রী? প্রশ্ন ছিল, জল্পনা ছিল। সেই জল্পনায় জল ঢেলে জ্যোৎস্না মান্ডি সটান হাজির হলেন তনুশ্রী হাঁসদার প্রচারে। তবে প্রার্থী বদল করায় তাঁর বাড়ির সামনে তৃণমূল কর্মীদের একাংশের পটকা ফাটানো ও ব্যঙ্গোক্তি করা নিয়ে নিজের ক্ষোভও প্রকাশ্যে উগরে দিলেন রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি।
তৃণমূলের টিকিটে বাঁকুড়ার রানিবাঁধ বিধানসভা থেকে পর পর ২ বার জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন জ্যোৎস্না মান্ডি। শেষবার ২০২১ সালে জিতে রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পান জ্যোৎস্না মান্ডি। কিন্তু এবার আর তাঁকে প্রার্থী করেনি তৃনমূল। উল্টে রানিবাঁধ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন কলকাতার একটি কলেজের অধ্যাপিকা ড. তনুশ্রী হাঁসদা। নতুন এই প্রার্থীকে কি মেনে নিতে পারবেন বিদায়ী মন্ত্রী ও তাঁর অনুগামীরা? সেই জল্পনাই চলছিল। তবে সেই জল্পনায় আপাতত ইতি টেনে নতুন প্রার্থীর প্রচারে সামিল হতে দেখা গেল রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডিকে। রানিবাঁধে প্রার্থীর সমর্থনে মিছিলেও সামিল হতে দেখা যায় তাঁকে।
পরে একটি সভায় বক্তব্য রাখতে উঠে আক্ষেপের সুরে বিদায়ী মন্ত্রী প্রকাশ্যে বলেন, রানিবাঁধ বিধানসভায় কে প্রার্থী হবেন তা দল ঠিক করে। কিন্তু তাঁকে প্রার্থী না করায় একদল মানুষ তাঁর বাড়ির সামনে পটকা ফাটিয়ে বিভিন্ন ব্যঙ্গোক্তি ও কটূক্তি করেছে। এই ধরনের ঘটনা একেবারেই কাম্য নয়। পারিবারিক কারণে অল্পদিন প্রচারে অনুপস্থিত থাকার কথা ঘোষণা করে বিদায়ী মন্ত্রীর আরও আবেদন এই ঘটনার যেন আবার অন্য ব্যখ্যা না করা হয়।
ওদিকে রানিবাঁধ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী ড. তনুশ্রী হাঁসদার দাবি, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁকে প্রার্থী করেছে। প্রার্থী হিসাবে নাম ঘোষণার পর জ্যোৎস্না মান্ডি তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। তিনিও সৌজন্যের সম্পর্ক রেখে চলতে চান।
আরও পড়ুন, TMC Candidate Khokan Das: 'বিপক্ষে নরেন্দ্র মোদী দাঁড়াক, আমিই সবচেয়ে হেভিওয়েট', বলছেন তৃণমূলের খোকন
আরও পড়ুন, TMC Candidate: প্রার্থী বদলে এক জেলার ২ ছবি: খণ্ডঘোষে বিদ্রোহ-পদত্যাগের হিড়িক, ভাতারে 'বিজেপি ফেরত' শান্তনুতে মিলনের বাণী
