Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /ইনজেকশন দিতেই শেষ ১৬-র কিশোর! এক চিকিৎসকের নামে দেখেন আরেকজন, নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ

ইনজেকশন দিতেই শেষ ১৬-র কিশোর! এক চিকিৎসকের 'নামে' দেখেন আরেকজন, নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ

Hospital Death: শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হবে কর্তব্যরত এক চিকিৎসক তাকে একটি ইনজেকশন দেন। ইনজেকশন দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীরে তীব্র অস্বস্তি শুরু হয় ও তার অবস্থার দ্রুত অবনতি হয় বলে খবর।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 27, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:09 PM IST
ইনজেকশন দিতেই শেষ ১৬-র কিশোর! এক চিকিৎসকের 'নামে' দেখেন আরেকজন, নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
শিবের মাথায় জল ঢালতে এসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, শিলাবতীতে তলিয়ে গেলেন ৭ পুণ্যার্থী
Garbeta Tragedy45 min ago
2
ATIN GHOSH1 hr ago
3
human trafficking1 hr ago
4
Nitin Gadkari’s Resignation2 hrs ago
5
Howrah Station's new Platform2 hrs ago