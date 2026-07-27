ইনজেকশন দিতেই শেষ ১৬-র কিশোর! এক চিকিৎসকের 'নামে' দেখেন আরেকজন, নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ

প্রসেনজিৎ মালাকার: সিউড়ির বেসরকারি হাসপাতালে নাবালকের মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ পরিবারের। বীরভূমের সিউড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ১৬ বছর বয়সি এক নাবালকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। মৃতের নাম মৈনাক দাস (১৬)। বীরভূম জেলার স্কুলের ছাত্র।
পরিবারের দাবি, রবিবার গভীর রাতে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় মৈনাককে সিউড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভর্তি হওয়ার পর প্রাথমিক চিকিৎসায় তার শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। অভিযোগ, এরপর কর্তব্যরত এক চিকিৎসক তাকে একটি ইনজেকশন দেন। পরিবারের দাবি, ইনজেকশন দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মৈনাকের শরীরে তীব্র অস্বস্তি শুরু হয় এবং তার অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। পরে তাকে আইসিইউ-তে স্থানান্তরিত করা হয়। কিছু সময়ের জন্য অবস্থার সামান্য উন্নতি হলেও শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়।
মৃতের পরিবারের অভিযোগ, কর্তব্যরত চিকিৎসকের গাফিলতির কারণেই এই মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের আরও দাবি, চিকিৎসা করা চিকিৎসক নিজের পরিচয় দিতে অনীহা প্রকাশ করেন। এছাড়া প্রেসক্রিপশনে এক চিকিৎসকের নাম থাকলেও চিকিৎসা করেন অন্য একজন চিকিৎসক। এই বিষয়টিও প্রশ্নের মুখে তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার খবর পেয়ে সিউড়ি থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছায়। পুলিশের উপস্থিতিতেই উত্তেজিত পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান এবং ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে।
পরিবারের অভিযোগ, উন্নতমানের চিকিৎসার দাবি করলেও ওই বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা ঠিকভাবে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, হাসপাতালে আনার সময় থেকেই মৈনাকের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক ছিল এবং তার একাধিক শারীরিক সমস্যা ছিল। সেই কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসায় কোনও ধরনের গাফিলতি বা অবহেলা করা হয়নি বলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের ওপর নজর রাখা হচ্ছে।
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