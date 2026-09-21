/গিলে ফেলল রাক্ষুসে ঢেউ, মন্দারমণিতে সমুদ্রে নেমে মর্মান্তিক পরিণতি ১০ বছরের নাবালকের, নিখোঁজ পরিবারের আরও ২

কিরণ মান্না: সমুদ্রস্নান করতে নেমে মর্মান্তিক পরিণতি। মন্দারমণিতে সমুদ্রে নেমে তলিয়ে গেল ১ নাবালক। নিখোঁজ আরও ২ জন। মৃত নাবালকের নাম সোমনাথ হালদার(১০)।
নিখোঁজদের মধ্যে রয়েছেন ২২ বছরের এক যুবক ও ৪৫ বছরের এক মহিলা। ৩ জনই একই পরিবারের। বাড়ি নদিয়ায় শান্তিপুরে বলে জানা যাচ্ছে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার দুপুরে ওই পরিবারের ৭ জন মন্দারমণির ৩ নম্বর ঘাটে সমুদ্রস্নানে নামে। আচমকা এক উত্তাল ঢেউয়ে তলিয়ে যায় ৩ জন। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সোমনাথকে উদ্ধার করে স্থানীয় বড়রাঙকুয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকেরা। এখনও নিখোঁজ ওই মহিলা ও যুবক। তাদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে মন্দারমণি কোস্টাল থানার পুলিস।
গত ২২ অগাস্ট এই মন্দারণিতে জলে নেমে তলিয়ে যান ২ জন। সমুদ্রস্নানে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলার বাসিন্দা সোমনাথ মজুমদারের(৪৮)। নিখোঁজ হয়ে যান সোনারপুরের বাসিন্দা কমলেশ মণ্ডল।
৩০ জুন দীঘায় সমুদ্রস্নানে নেমে ডুবে যান অরূপ ঘোষ নামে এক যুবক। তাঁর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ায়। ঢেউয়ের মধ্যে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিলেন। আর তাতেই ঘটে যায় বিপত্তি। ঢেউয়ের ধাক্কায় আর টাল সামলাতে পারেননি ওই যুবক। একদিন আগেই মন্দারমণিতে স্বামী ও বন্ধুদের সঙ্গে সমুদ্রে নেমে ডুবে যান কলকাতার কেষ্টপুরের বাসিন্দা মধুমিতা মণ্ডল। স্থানীয় প্রশাসন বারেবারেই পর্যটকদের সাবধান করলেও এমন দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। বাইরে থেকে আসা পর্যটকরা অনেকসময় বুঝতেই পারেন না ঢেউয়ের চরিত্র। ফলে তার মূল্য দিতে হচ্ছে বারেবারেই।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)