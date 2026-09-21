Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /গিলে ফেলল রাক্ষুসে ঢেউ, মন্দারমণিতে সমুদ্রে নেমে মর্মান্তিক পরিণতি ১০ বছরের নাবালকের, নিখোঁজ পরিবারের আরও ২

গিলে ফেলল রাক্ষুসে ঢেউ, মন্দারমণিতে সমুদ্রে নেমে মর্মান্তিক পরিণতি ১০ বছরের নাবালকের, নিখোঁজ পরিবারের আরও ২

Mandermani Tragedy: নিখোঁজদের মধ্যে রয়েছেন ২২ বছরের এক যুবক ও ৪৫ বছরের এক মহিলা। ৩ জনই একই পরিবারের। বাড়ি নদিয়ায় শান্তিপুরে বলে জানা যাচ্ছে।

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 21, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:43 PM IST
গিলে ফেলল রাক্ষুসে ঢেউ, মন্দারমণিতে সমুদ্রে নেমে মর্মান্তিক পরিণতি ১০ বছরের নাবালকের, নিখোঁজ পরিবারের আরও ২

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
উপনির্বাচনের আগেই তৃণমূলের বিরাট হার: গেরুয়া ঝড়ে শুকিয়ে গেল ঘাসফুল, বিরাট ভোটে জয়ী
2
3
4
5