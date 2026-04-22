Minor Girl Rape in Shantiniketan: শকিং শান্তিনিকেতন: হোমে নাবালিকাকে লাগাতার ধর্ষণ
Minor Girl Rape in Shantiniketan: অ্যান্ড্রুস পল্লীতে একটি বেসরকারি হোমে বীভত্স কাণ্ড। নির্যাযিতা ভর্তি হাসপাতালে।
প্রসেনজিত্ মালাকার: প্রথম দফায় ভোটের আগে বীভত্স কাণ্ড বীরভূমে। শান্তিনিকেতনে হোমে নাবালিকাকে লাগাতার ধর্ষণ! এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য।
পুলিস সূত্রে খবর, নির্যাতিতার বাড়ি বীরভূমেরই লাভপুরে। শান্তিনিকেতনের অ্যান্ড্রুস পল্লীতে একটি বেসরকারি হোমে থাকত সে। অভিযোগ, প্রতিদিন রাত ও সন্ধ্য়ায় হোমে দু'জন ব্যক্তিকে আনতেন ওয়ার্ডেন। আগে থেকে পরিপাঠি করে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখা হত ওই নাবালিকাকে। এরপর ওই দু'জন ব্যক্তি নাকি তাকে ধর্ষণ করত!
গতকাল, মঙ্গলবার রাতে অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই নাবালিকা। তাকে ভর্তি করা হয় বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে। হাসপাতালে মামিকে গোটা ঘটনাটি জানায় সে। অভিযুক্তদের কড়া শাস্তির দাবি তুলেছেন পরিবারের লোকেরা। তবে থানায় এখনও পর্যন্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি বলে খবর।
নির্যাতিতার পরিবারের অবশ্য দাবি, লাভপুর থানা গিয়েছিলেন তাঁরা, কিন্তু অভিযোগ নেওয়া হয়নি। পুলিস সূত্রে খবর, নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষা করা হচ্ছে। অভিযোগ দায়ের করা হলে, যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকা। এদিকে যাবতীয় অভিযোগই অস্বীকার করেছে হোম কর্তৃপক্ষ। তাদের দাবি, নির্যাতিতা ও তার পরিবারে লোকেরা যা বলছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্য়া ও ভিত্তিহীন।
