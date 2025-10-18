Bhangar: ভাঙড় থেকে অপহরণ করে মুর্শিদাবাদে! তারপর নাবালিকাকে ধর্ষণ- খুন... ভয়ংকর...

Bhangar: ভাঙড় থেকে অপহরণ করে মুর্শিদাবাদে! তারপর নাবালিকাকে ধর্ষণ- খুন... ভয়ংকর...
Bhangar: ভাঙড়ে নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে অপহরণ করে মুর্শিদাবাদে। সেখানে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার। এখানেই শেষ নয়, কীটনাশক খাইয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।
প্রসেনজিত্ সর্দার: ভাঙড়ের নবম শ্রেণির ছাত্রীকে অপহরণ করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ। তারপর করার পর কীটনাশক খাইয়ে খুনের অভিযোগ। তদন্তে পুলিস। চাঞ্চল্যকর ঘটনায় তোলপাড় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়। অভিযোগ, নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে অপহরণ করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে গিয়ে কীটনাশক খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে। মৃত ছাত্রীর নাম শাহানারা পারভিন (১৫)। সে নারায়নপুর হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী ও চন্দনেশ্বর থানার মৌলমুকুন্দ এলাকার বাসিন্দা।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়া মারফত মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা রেখসোনা খাতুন নামে এক তরুণীর সঙ্গে শাহানারার পরিচয় হয়। বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর, গত ৯ অক্টোবর রেখসোনা তাকে মুর্শিদাবাদে ঘুরতে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যায়। ১১ অক্টোবর পরিবার খবর পায়, শাহানারা অসুস্থ অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে রেফার করা হয় কলকাতার এন.আর.এস. ও নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে, যেখানে ১৭ অক্টোবর শুক্রবার তার মৃত্যু হয়।
জানা যায়, 'মুর্শিদাবাদে নিয়ে গিয়ে রেখসোনা ও আরও কয়েকজন যুবক মিলে শাহানারাকে অনৈতিক কাজে বাধ্য করার চেষ্টা করে। রাজি না হওয়ায় তাকে মারধর করে জোর করে কীটনাশক খাইয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।'স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাকে লালবাগ এস.ডি. হাসপাতালে ভর্তি করেন। তবে ভর্তি করানোর পরই রেখসোনা পালিয়ে যায় বলে দাবি পরিবারের।
পরিবারের আরও অভিযোগ, 'শাহানারাকে হয়তো ধর্ষণও করা হয়েছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এলেই সব পরিষ্কার হবে।' এই ঘটনায় লালবাগ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিস তদন্ত শুরু করেছে, তবে অভিযুক্তরা এখনও অধরা। পরিবারের দাবি, দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক।
