English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bhangar: ভাঙড় থেকে অপহরণ করে মুর্শিদাবাদে! তারপর নাবালিকাকে ধর্ষণ- খুন... ভয়ংকর...

Bhangar: ভাঙড়ে নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে অপহরণ করে মুর্শিদাবাদে। সেখানে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার। এখানেই শেষ নয়, কীটনাশক খাইয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 18, 2025, 11:18 AM IST
Bhangar: ভাঙড় থেকে অপহরণ করে মুর্শিদাবাদে! তারপর নাবালিকাকে ধর্ষণ- খুন... ভয়ংকর...
প্রতীকী ছবি

প্রসেনজিত্‍ সর্দার: ভাঙড়ের নবম শ্রেণির ছাত্রীকে অপহরণ করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ। তারপর করার পর কীটনাশক খাইয়ে খুনের অভিযোগ। তদন্তে পুলিস। চাঞ্চল্যকর ঘটনায় তোলপাড় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়। অভিযোগ, নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে অপহরণ করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে গিয়ে কীটনাশক খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে। মৃত ছাত্রীর নাম শাহানারা পারভিন (১৫)। সে নারায়নপুর হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী ও চন্দনেশ্বর থানার মৌলমুকুন্দ এলাকার বাসিন্দা।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Afghan Cricketers Death: পাক হামলায় নিহত ৩ আফগান ক্রিকেটার! রক্তাক্ত আফগানিস্তান...

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়া মারফত মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা রেখসোনা খাতুন নামে এক তরুণীর সঙ্গে শাহানারার পরিচয় হয়। বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর, গত ৯ অক্টোবর রেখসোনা তাকে মুর্শিদাবাদে ঘুরতে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যায়। ১১ অক্টোবর পরিবার খবর পায়, শাহানারা অসুস্থ অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে রেফার করা হয় কলকাতার এন.আর.এস. ও নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে, যেখানে ১৭ অক্টোবর শুক্রবার তার মৃত্যু হয়।

জানা যায়, 'মুর্শিদাবাদে নিয়ে গিয়ে রেখসোনা ও আরও কয়েকজন যুবক মিলে শাহানারাকে অনৈতিক কাজে বাধ্য করার চেষ্টা করে। রাজি না হওয়ায় তাকে মারধর করে জোর করে কীটনাশক খাইয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।'স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাকে লালবাগ এস.ডি. হাসপাতালে ভর্তি করেন। তবে ভর্তি করানোর পরই রেখসোনা পালিয়ে যায় বলে দাবি পরিবারের।

আরও পড়ুন:Howrah: 'রবি আমার বউয়ের বয়ফ্রেন্ড, ও আমাকে ঠাট্টা করছিল... ছুরি চালিয়ে দিয়েছি...', হাওড়ায় 'পাপী' পরকীয়া...

পরিবারের আরও অভিযোগ, 'শাহানারাকে হয়তো ধর্ষণও করা হয়েছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এলেই সব পরিষ্কার হবে।' এই ঘটনায় লালবাগ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিস তদন্ত শুরু করেছে, তবে অভিযুক্তরা এখনও অধরা। পরিবারের দাবি, দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Bhangarbhangar horrorminor girl kidnappedminor bengal girl physical assault
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather: হেমন্তের পরশ গায়েব! ফের তৈরি হচ্ছে অতি শক্তিশালী নিম্নচাপ, ৪৮ ঘণ্টায় আরও...

.

পরবর্তী খবর

Senco Gold and Diamonds: সংসারে আসুক ঐতিহ্য, আবেগ ও উৎসবের 'শগুন'! সোনা কিনলেই এবা...