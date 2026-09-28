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দেগঙ্গায় ছেলের রহস্যমৃত্যু, মদ্যপ মায়ের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ বাবার

Deganga Minor Death: স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে স্বাতী পালকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিস

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 28, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 04:20 PM IST
দেগঙ্গায় ছেলের রহস্যমৃত্যু, মদ্যপ মায়ের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ বাবার
Image Credit: -মৃতের বাবা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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