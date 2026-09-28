/দেগঙ্গায় ছেলের রহস্যমৃত্যু, মদ্যপ মায়ের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ বাবার

মনোজ মণ্ডল: দেগঙ্গার যাদবপুর গ্রামে ১৩ বছরের এক নাবালকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ছেলেকে খুনের অভিযোগ উঠল খোদ মায়ের বিরুদ্ধেই। ঘটনায় স্বাতী পাল নামে ওই মহিলাকে আটক করেছে দেগঙ্গা থানার পুলিস।
মৃত নাবালকের নাম শুভদীপ পাল (১৩)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুভদীপ তাঁর মায়ের সঙ্গে বাড়িতে থাকত। তাঁর বাবা কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকেন।
স্থানীয়দের দাবি, রবিবার রাতে বাড়ির বারান্দায় শুভদীপকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। পাশে তাঁর মা স্বাতী পাল মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত শুভদীপকে বারাসত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে স্বাতী পালকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিস।
স্থানীয়দের একাংশের দাবি, স্বাতী পালের সঙ্গে একাধিক ব্যক্তির যোগাযোগ ও বাড়িতে যাতায়াত ছিল। তবে এই দাবির সঙ্গে নাবালকের মৃত্যুর সরাসরি যোগ রয়েছে কি না,তা এখনও তদন্তসাপেক্ষ।
নাবালকের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী এবং ঘটনায় ঠিক কী ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখছে দেগঙ্গা থানার পুলিস। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও তদন্তের পরই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে।
এক প্রতিবেশীর পার্থ পালের দাবি, তাঁর ছেলের সঙ্গে শুভদীপ কাজে যাবে এটাই ঠিক ছিল। রবিরার রাতে প্রায় বারোটা নাগাদ ওর বড় জামাইবাবু আমার ছেলেকে ডাকাডাকি শুরু করে। বলে, তাড়াতাড়ি ওঠ, পটল কথা বলছে না। শরীর ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। আমরা এসে দেখলাম ওর গলায় দাগ রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। ওর মা মত্ত ছিল। মনে হয় ওর মা-ই ওকে মেরেছে। বাচ্চাটা এখানেই মারা গিয়েছিল।
মৃত শুভদীপ পালের বাবা দিলীপ পাল বলেন, ওরা মা-ছেলে বাড়িতে ছিল। ওর মা-ই কোনও কিছু ঘটিয়ে দিয়েছে। এরকম ও করতেই পারে। আমি চাই আমার স্ত্রীর শাস্তি হোক। ওর জেল হোক।
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