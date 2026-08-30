/ধোঁয়া ও কাদা-ধুলো ধেয়ে আসছে, প্রাণভয়ে বাচ্চা-স্থানীয়রা ছুটছে! নেপালে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরলেন বসিরহাটের বৃদ্ধ দম্পতি

বিমল বসু: নেপালের ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও হড়পা বানের মুখ থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের শিক্ষক দম্পতি। বসিরহাট পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাছারিপাড়া এলাকার বাসিন্দা এই প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক অনুকূল পোদ্দার এবং তাঁর স্ত্রী রেবা পোদ্দার। দুজনই সুরক্ষিত অবস্থায় রবিবার সকালে ট্রেনে করে বাড়ি ফিরলেন। তাদের দুজনকে ফুলের তোড়া সম্বর্ধনা জানান বসিরহাট থানার আইসি। পাড়া প্রতিবেশী তাঁদের বাড়ি ফিরে আসার আনন্দে আপ্লুত হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন।
প্রাক্তন শিক্ষক অনুকূল পোদ্দার ও তাঁর স্ত্রী রেবা পোদ্দার জানান, নেপালে ভ্রমণকালে ভিসা সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্রের কাজে তাঁদের তাদের এক দিন যেতে দেরি হয়। এই কারণে তাঁরা পূর্বনির্ধারিত নির্দিষ্ট গাড়িটিতে চাপতে পারেননি। প্রথম গাড়িটি চলে যাওয়ার তাঁরা অন্য একটি গাড়িতে ওঠেন। দ্বিতীয় গাড়িতে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই রুটে ভয়াবহ বন্যা ও ধসের খবর আসে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তাঁদের গাড়ির যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এই পথ বদলের সিদ্ধান্তই তাঁদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর তাদের ব্যাপারে খোঁজ খবর নেওয়া খুশি প্রাক্তন শিক্ষক দম্পতি।
অনুকূল পোদ্দার বলেন, 'অভিজ্ঞতা ভালো-মন্দ দুটোই আছে। আমরা খুব খুশি মনে যাচ্ছিলাম যে একটা তীর্থ করব। কিন্তু ফাইনাল বর্ডারে যাওয়ার খানিকটা পরেই, ঘণ্টা তিনেক পরে যে আমাদের কাছে খবর আসে যে হরপা বান আসছে। এটা শোনার পর আমাদের ড্রাইভার বললেন যে আমরা সামনে এগোতে পারব না। আর আমরাও দেখলাম যে ধোঁয়া ও কাদা-ধুলোর মতো নদী দিয়ে আসছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও স্কুল পড়ুয়াদের প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করছে। ওটা দেখার পরে আমাদের ড্রাইভার আমাদের সেফ জায়গায় নিয়ে গেলেন। নিয়ে যাওয়ার পর আমাদেরকে খানিকক্ষণ পরে হোটেলে ছেড়ে দিলেন।'
তবে এই ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার পেছনে এক অলৌকিক কাকতালীয় কারণ রয়েছে বলে মনে করছেন অনুকূল পোদ্দার। তিনি জানান, স্বপন বাবুদের মতো অন্যান্য পুণ্যার্থীরা যে দলটির সঙ্গে আগের দিন মঙ্গলবার রওনা হয়েছিলেন, সেই দলে তাঁদেরও থাকার কথা ছিল। কিন্তু ভিসা পেতে একদিন দেরি হওয়ায় বাধ্য হয়েই তাঁরা বুধবার যাত্রা শুরু করেন। যে বুধবারেই ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনা।
অনুকূল বাবুর কথায়, 'যদি একদিন আগে ভিসা পেয়ে যেতাম, তবে আমরাও ওই নির্দিষ্ট সময়ে দুর্ঘটনাস্থলেই উপস্থিত থাকতাম। এরপর কী হতো তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।' ভিসা পাওয়ার এই একদিনের বিলম্বকে ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদ হিসেবেই দেখছেন এই পুণ্যার্থী দম্পতি।
অন্যদিকে, নেপালে ভয়াবহ বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭৩৪ জনে দাঁড়িয়েছে। এখনও প্রায় ৩,০০০ মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। উদ্ধার অভিযানের আজ, রবিবার পঞ্চম দিনে ভারী বৃষ্টি ও কুয়াশার বাধা কাটিয়ে হেলিকপ্টার পুনরায় উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে জীবিতদের সন্ধানে উদ্ধারকারীরা কাদা, ধ্বংসাবশেষ ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সাথে সংগ্রাম করছেন। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত তিব্বত সীমান্তবর্তী রসুয়া ও নুয়াকোট এলাকায় তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)