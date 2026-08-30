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ধোঁয়া ও কাদা-ধুলো ধেয়ে আসছে, প্রাণভয়ে বাচ্চা-স্থানীয়রা ছুটছে! নেপালে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরলেন বসিরহাটের বৃদ্ধ দম্পতি

Nepal Flash Flood: হাওড়ায় পৌঁছলেন নেপালে আটকে পড়া বসিরহাটের বৃদ্ধ দম্পতি অনুকূল পোদ্দার এবং রেবা পোদ্দার। গত ২১ তারিখ একটি ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে মানস সরোবর যাত্রা করেন তাঁরা। বিপর্যয়ের সকালে কাঠমান্ডু থেকে যাত্রা শুরু করলেও, ট্যুর ম্যানেজার পরিস্থিতি শুনে এগোনোর পরিকল্পনা বাতিল করেন। বিপর্যস্ত এলাকা থেকে মাত্র দেড় ঘণ্টার দূরত্ব থেকে ফিরে আসেন তাঁরা।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 30, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:15 AM IST
ধোঁয়া ও কাদা-ধুলো ধেয়ে আসছে, প্রাণভয়ে বাচ্চা-স্থানীয়রা ছুটছে! নেপালে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরলেন বসিরহাটের বৃদ্ধ দম্পতি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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ধোঁয়া ও কাদা-ধুলো ধেয়ে আসছে, প্রাণভয়ে বাচ্চা-স্থানীয়রা ছুটছে! নেপালে মৃত্যুমুখ থেকে
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