১০ বছরে উধাও, ১৪ বছর পরে পঞ্জাবে খোঁজ মিলল ২৪-র তরুণীর! কোন রহস্য 'কাজে' নিখোঁজ?

অরূপ বসাক: ১৪ বছর পর পঞ্জাব থেকে উদ্ধার নিখোঁজ তরুণী। পরিবারের মুখে হাসি ফোটাল নাগরাকাটা থানার পুলিস। দীর্ঘ চোদ্দ বছর ধরে যে মেয়েটির কোনও সন্ধান ছিল না, তাকে শেষ পর্যন্ত পরিবারের কাছে ফিরিয়ে আনল জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা থানার পুলিস। সরকারি সব নিয়ম মেনে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর ওই তরুণীকে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মাত্র ১০ বছর বয়সে কাজের সন্ধানে বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হয়ে যান ওই তরুণী। বর্তমানে তাঁর বয়স ২৪ বছর।
কোথায় ছিলেন?
পুলিস সূত্রে খবর, গত চার বছর ধরে তিনি পঞ্জাবের অমৃতসরের এক শিল্পপতির বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করছিলেন। তবে তার আগের ১০ বছর তিনি কোথায় ছিলেন, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। কীভাবে উদ্ধার করা হল? গত জুলাই মাসে পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে নাগরাকাটা থানার আইসি গৌতম সরকারের নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়। এরপর মোবাইল টাওয়ারের সূত্র ধরে এবং পঞ্জাব পুলিসের সাহায্যে অমৃতসর থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।
১৪ বছর পর নিখোঁজ মেয়ে উদ্ধারের পর আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া
দীর্ঘ ১০-১২ বছর পর কোনো নিখোঁজ মেয়ে ফিরে এলে বা উদ্ধার হলে তাঁকে পরিবারের কাছে হস্তান্তরের জন্য কিছু বাধ্যতামূলক আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। দীর্ঘ সময় পর উদ্ধার হওয়ার কারণে ওই ব্যক্তির সঠিক পরিচিতি, বর্তমান বয়স ও মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেয়ে উদ্ধার বা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ থানায় বা পূর্বের নিখোঁজ ডায়েরি/এফআইআর-এর তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অবিলম্বে জানাতে হয়। পুলিস আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ধার ডায়েরি রেজিস্টার করে মামলার নথি আপডেট করে।
যেহেতু দীর্ঘ সময় পার হয়েছে, তাই উদ্ধার ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করতে পরিবার কর্তৃক সনাক্তকরণ, জন্মদাগ ও প্রয়োজনে ডিএনএ টেস্টের সহায়তা নেওয়া হয়। এছাড়া নিখোঁজ হওয়ার সময় নাবালিকা থাকলেও দীর্ঘ সময় পর তিনি বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছেন কি না, তা আইনি নথিতে রেকর্ড করা হয়। উদ্ধার ব্যক্তির শারীরিক কোনও নির্যাতন বা আঘাতের চিহ্ন রয়েছে কি না তা জানার জন্য সরকারি হাসপাতালে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়। এছাড়া দীর্ঘদিনের ট্রমা ও মানসিক চাপ কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ফৌজদারি কার্যবিধি (CrPC-র ১৬৪ ধারা / BNSS-এর ১৮৩ ধারা) অনুযায়ী মেয়েটিকে বিচারকের সামনে উপস্থিত করে তাঁর গোপন জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়। তিনি স্বেচ্ছায় এতদিন কোথায় ছিলেন, তাঁর সঙ্গে কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল কি না বা কেউ তাঁকে অপহরণ করেছিল কি না—তা আদালতে স্পষ্টভাবে রেকর্ড করা হয়।
জবানবন্দি গ্রহণের পর তিনি যদি আইনিভাবে প্রাপ্তবয়স্ক হন, তবে তিনি কার সঙ্গে থাকবেন বা কোথায় যাবেন সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর রয়েছে। আর যদি নথি অনুযায়ী তিনি এখনও নাবালিকা হন, তবে শিশু কল্যাণ কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে পরিবার বা কোনো নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে হস্তান্তর করা হয়। আইনি সব প্রক্রিয়া শেষ করে অবশেষে তাঁকে নাগরাকাটায় ফিরিয়ে এনে পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিস। এত বছর পর নিখোঁজ মেয়েকে ফিরে পেয়ে স্বস্তিতে তাঁর পরিবার।
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