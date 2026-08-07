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১০ বছরে উধাও, ১৪ বছর পরে পঞ্জাবে খোঁজ মিলল ২৪-র তরুণীর! কোন রহস্য 'কাজে' নিখোঁজ?

Missing for 14 years: ১০ বছর বয়সে নিখোঁজ, আর আজ তিনি ২৪ বছরের যুবতী! দীর্ঘ ১৪ বছর পর অবশেষে পঞ্জাবের এক শিল্পপতির বাড়ি থেকে উদ্ধার হলেন নাগরাকাটার সেই হারিয়ে যাওয়া মেয়ে। কিন্তু কোথায় ছিলেন এতদিন? কী ঘটেছিল তাঁর সঙ্গে? সব রহস্য উদঘাটনে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হতেই তোলপাড় পুলিস প্রশাসন।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 07, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:23 PM IST
১০ বছরে উধাও, ১৪ বছর পরে পঞ্জাবে খোঁজ মিলল ২৪-র তরুণীর! কোন রহস্য 'কাজে' নিখোঁজ?
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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