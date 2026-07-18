/৪৮ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা, অবশেষে মিলল খোঁজ! কোথায় গিয়েছিল দময়ন্তী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দু'দিনের চরম উৎকণ্ঠার অবসান। অবশেষে খোঁজ মিলল হাওড়ার প্রতিভাবান রাইফেল শুটার দময়ন্তী সেনের। গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নিখোঁজ ছিল হাওড়ার প্রতিভাবান শুটার দময়ন্তী সেন! বয়স মাত্র ১৫ বছর। হন্যে হয়ে নিজের মেয়েকে খুঁজে চলেছিলেন দময়ন্তীর বাবা-মা। নিখোঁজ হওয়ার পর তাকে প্রথম দেখা গিয়েছিল হাওড়া স্টেশনে। তারপর দময়ন্তীর দেখা মেলে শ্রীরামপুরে মাহেশের রথের সামনে।
দু'দিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে দময়ন্তীর খোঁজ মিলল। দু'দিন ধরে কোথায় গিয়েছিল দময়ন্তী? কেনই বা গিয়েছিল? সেই প্রশ্নের উত্তর এখন পাওয়া যায়নি। তবে দময়ন্তীর মা মৌমিতা রায় সেন সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সুখবর জানিয়েছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'আজ ভোরবেলা রামকৃষ্ণপুর ঘাট এলাকা থেকে আমার মেয়ে দময়ন্তী সেনকে সুস্থ অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গেছে। ঈশ্বরের অসীম কৃপায় সে আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। এই কঠিন সময়ে যারা আমাদের পাশে ছিলেন—আমাদের পরিবার আত্মীয় স্বজন,বন্ধু,সহকর্মী, পুলিস প্রশাসন, রাজ্য সরকার, সোশ্যাল মিডিয়ার অসংখ্য মানুষ, শুভানুধ্যায়ী এবং প্রত্যেক শুভাকাঙ্ক্ষী—আপনাদের সকলের প্রতি আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।'
তিনি আরও লেখেন, 'আমার মেয়ের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা, প্রার্থনা, সহযোগিতা এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টার ঋণ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই দুঃসময়ে আপনারা যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সেই ভালোবাসা ও মানবিকতা আমরা কোনোদিন ভুলব না। সকলের প্রতি আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। ঈশ্বর আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন।'
প্রসঙ্গত, প্রাক্তন অলিম্পিয়ান শুটার জয়দীপ কর্মকারের ছাত্রী দময়ন্তী। মধ্য হাওড়ার উমাচরণ ভট্টাচার্য লেনের বাসিন্দা দময়ন্তী। গত বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির কাছেই একটি দোকানে দুধ কিনতে যাচ্ছে বলে বের হয় সে। ৯টা নাগাদ সে বেরিয়েছিল দুধ কিনতে। সাড়ে ৯টা বাজলেও মেয়ে ফিরছে না দেখে তার পরিবারের সদস্যেরা ভেবেছিলেন, দময়ন্তী নদীর ধারে প্রাতঃভ্রমণে গিয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সে বাড়ি না ফেরায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পরিবার। রাজ্য স্তরে দুর্দান্ত পারফর্ম করার পর সম্প্রতি জাতীয় দলে ট্রায়ালের সুযোগ পেয়েছিল ১৫ বছরের এই প্রতিভাবান রাইফেল শুটার।
জাতীয় স্তরের এই উদীয়মান তারকা কীভাবে এবং কী কারণে নিখোঁজ হয়েছিল, সে বিষয়ে পুলিস খতিয়ে দেখছে। তবে আপাতত ঘরের মেয়ে ঘরে ফেরায় খুশির হাওয়া হাওড়ার সেন পরিবারে।
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