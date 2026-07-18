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৪৮ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা, অবশেষে মিলল খোঁজ! কোথায় গিয়েছিল দময়ন্তী?

Howrah missing shooter: গত বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে দুধ কিনতে বেরিয়ে সে নিখোঁজ হয়েছিল। অলিম্পিয়ান জয়দীপ কর্মকারের এই ছাত্রীর ফিরে আসায় স্বস্তিতে পরিবার। মেয়ের খোঁজ মেলায় দময়ন্তীর মা পুলিস প্রশাসন ও সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 18, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:21 AM IST
৪৮ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা, অবশেষে মিলল খোঁজ! কোথায় গিয়েছিল দময়ন্তী?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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৪৮ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা, অবশেষে মিলল খোঁজ! কোথায় গিয়েছিল দময়ন্তী?
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