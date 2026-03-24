  SIR Supplementary List: সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে নাম নেই? না থাকলে কী করবেন? কোথায়-কবে থেকে আবেদন করবেন?

SIR Supplementary List: সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে নাম নেই? না থাকলে কী করবেন? কোথায়-কবে থেকে আবেদন করবেন?

SIR Supplementary List West Bengal: প্রকাশিত হল প্রথম সাপ্লিমেন্টারি ভোটার লিস্ট। তবে এই লিস্টে নাম না থাকলে কোথায়-কীভাবে আবেদন করবেন? কবে থেকে আবেদন করতে পারবেন? ইন ডিটেলস...

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 24, 2026, 11:33 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোমবার মধ্যরাতে প্রকাশিত হল বাংলায় SIR-এর প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে(https://voters.eci.gov.in) প্রকাশিত হয়েছে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা। এই তালিকা দুভাগে প্রকাশ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে অ্যাডিশন লিস্ট (নাম থাকার তালিকা), অন্যটি ডিলিশন লিস্ট(নাম বাদ হওয়ার তালিকা)। অ্যাডিশন লিস্টে যদি নাম না থাকে, তবে আপনার নাম বাদ গিয়েছে।

যাদের নাম বাদ গিয়েছে একদমই ঘাবড়াবেন না। যাদের নাম বাদ গেল তারা ট্রাইব্যুনালে যেতে পারবেন। ২৩ টি জেলার জন্য ১৯ টি ট্রাইব্যুনাল তৈরি হয়েছে। প্রতি ট্রাইব্যুনালের মাথায় রয়েছেন ১ জন করে অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি। 

এই ট্রাইব্যুনালে কীভাবে আবেদন করবেন?
অনলাইন ও অফলাইন উভয় ভাবেই নাম যুক্ত করার জন্য আবেদন করতে পারেন। জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং মহকুমাশাসকের কাছে অফলাইনেও আবেদন করা যেতে পারে।

অনলাইনের ক্ষেত্রে ECI Net অ্যাপ থেকে অ্যাপিল করা যেতে পারে। কিংবা eci.gov.in, ceo west bengal থেকেও আবেদন করা যেতে পারে। ওয়েবসাইটে ক্লিক করার পর সেখানে আবেদন জানানোর অপশন দেওয়া হবে। সেখানে গিয়ে আবেদন করতে হবে। নিজেদের যথাযোগ্য ডকুমেন্ট দিয়েই আবেদন করতে পারবেন।

কবে থেকে আবেদন করা যাবে?
সোমবার যেহেতু তালিকা প্রকাশ হয়েছে। সেক্ষেত্রে সম্ভবত মঙ্গলবার অর্থাত্‍ আজ থেকে আবেদন করা যাবে না। বুধবার থেকে এই ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য,  ট্রাইব্যুনাল অফিসের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে রাজ্য সরকার। অফিস ব্যবস্থাপনার ডিটেল হাইকোর্টে জমা পড়বে। হাইকোর্ট থেকে পর্যবেক্ষক গিয়ে ট্রাইব্যুনাল অফিস পরিদর্শন করবে। সন্তুষ্ট হলে সম্মতি দেবে। সম্মতি পেলে ট্রাইব্যুনাল চালু হবে। তারপর সেই ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে পারবেন নাম বাদ পড়া ভোটাররা। এই প্রক্রিয়ায় ঠিক কতটা সময় লাগবে তা অনিশ্চিত। সমস্ত আবেদনের নিষ্পত্তি (হ্যাঁ বা না যাই হোক) হওয়ার পর হাইকোর্টের পরবর্তী নির্দেশে ট্রাইব্যুনাল প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ২৮ ফেব্রুয়ারির প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম বিবেচনাধীন ছিল। বিবেচনার মূল কারণ ছিল লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের তত্বাবধানে বিচারকরা নথি ধরে ধরে যাচাই করে তথ্য ভেরিফিকেশন করেছেন।

শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, কাজ যেরকম যেরকম এগোবে সেরকম ভাবে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ করতে করতে যেতে হবে। গতকাল সোমবার পর্যন্ত এই ৬০ লক্ষের মধ্যে ২৯ লক্ষের যোগ্যতা বিচারের নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে সোমবার গভীর রাতে প্রকাশিত সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় কমবেশি মাত্র সাড়ে ৭ লক্ষ নিষ্পত্তি হওয়া বা না হওয়া নামের তালিকা প্রকাশ হয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, ধাপে ধাপে ২৯ লক্ষ নামের ভাগ্য জানা যাবে। এই ২৯ লক্ষের মধ্যে কমবেশি ৪০ শতাংশ নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা আছে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

