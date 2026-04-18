Mithun Chakraborty: মারাত্মক গরমে লাগাতার ঝোড়ো প্রচার, অবসন্ন শরীর আর দিল না সঙ্গ: ভোটে আউট মিঠুন?

Mithun Chakraborty left a BJP roadshow: গরমে কাহিল মহাগুরু! দুর্গাপুরে বিজেপি প্রার্থী লক্ষণ ঘড়ুইয়ের সমর্থনে রোড শো করতে গিয়ে মাঝপথেই রথ ছেড়ে নিজের এসি গাড়িতে উঠলেন মিঠুন চক্রবর্তী। ৩ কিলোমিটারের বদলে মাত্র ১০০ মিটার ঘুরেই ফিরলেন তিনি। প্রিয় তারকাকে না দেখতে পেয়ে হতাশ জনতা, উঠল বিরোধী স্লোগানও। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Apr 18, 2026, 07:59 PM IST
রোড শোয়ে মিঠুন

চিত্তরঞ্জন দাস: বৈশাখের ভ্যাপসা গরম আর প্রখর রোদের দাপটে শেষমেশ হার মানলেন ‘মহাগুরু’। দুর্গাপুরে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত রোড শো মাঝপথেই ছেড়ে কার্যত ‘পালালেন’ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। ৩ কিলোমিটার পথ ঘোরার কথা থাকলেও মাত্র ১০০ মিটার যাওয়ার পরেই গরমে অসুস্থ বোধ করায় রথ থেকে নেমে নিজের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে আশ্রয় নেন তিনি। প্রিয় তারকাকে এভাবে মাঝপথে চলে যেতে দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন উপস্থিত জনতার একাংশ, ওঠে বিরোধী স্লোগানও।

শনিবার দুপুরে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের কুড়ুরিয়া ডাঙা এলাকায় সাজ সাজ রব ছিল। দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লক্ষণ ঘড়ুইয়ের সমর্থনে আয়োজিত এই রোড শো-তে যোগ দেওয়ার কথা ছিল মিঠুন চক্রবর্তীর। সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয় কর্মসূচি। প্রিয় তারকাকে একঝলক দেখতে কড়া রোদ উপেক্ষা করেই ভিড় জমিয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ।

রোড শো শুরু হতেই দেখা যায় মিঠুন চক্রবর্তী ছাতা মাথায় দিয়ে গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু আবহাওয়া এতটাই অসহনীয় ছিল যে কিছুক্ষণ পরেই তিনি অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। আয়োজকদের পরিকল্পনা ছিল প্রায় ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করার। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি বদলে যায় দ্রুত। মাত্র ১০০ মিটার পথ এগোতেই হাঁপিয়ে ওঠেন অভিনেতা। ভ্যাপসা গরম আর রোদের তাপ সহ্য করতে না পেরে তিনি তড়িঘড়ি হুডখোলা রথ থেকে নেমে পড়েন।

মিঠুন নেমে যাওয়ার পরেই সেখানে উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ অনুরাগীদের মধ্যে চরম হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় থাকার পর মহাগুরুকে এভাবে চলে যেতে দেখে ক্ষুব্ধ হন এলাকার মানুষ। কেউ কেউ পরিস্থিতি দেখে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিতেও শুরু করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রথ থেকে নেমে তিনি নিজের ব্যক্তিগত গাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন এবং পরে গাড়ির কাঁচ তুলে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে এলাকা ত্যাগ করেন।

এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সামাল দিতে সাফাই দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী লক্ষণ ঘড়ুই। তাঁর দাবি, "রাস্তা অত্যন্ত সরু ছিল এবং মানুষের ভিড় এতটাই বেশি হয়ে গিয়েছিল যে রোড শো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া দেরি হয়ে যাওয়ায় ওঁর পরবর্তী কর্মসূচিও ছিল, তাই তিনি চলে গিয়েছেন।"

তবে কারণ যাই হোক, শিল্পাঞ্চলের তপ্ত দুপুরে মিঠুনের এই 'শর্ট কাট' সফর রাজনৈতিক মহলে যেমন চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি করেছে একরাশ তিক্ততা।

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়।

