Mithun Chakraborty Attacks Mamata Banerjee: 'উনি কি সত্যিই ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে?', মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেনজির আক্রমণ মিঠুন চক্রবর্তীর

Mithun Chakraborty Attacks Mamata Banerjee: 'উনি কি সত্যিই ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে?', মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেনজির আক্রমণ মিঠুন চক্রবর্তীর
West Bengal Assembly Election 2026: "বিজেপি এলে মাছ-মাংস খেতে দেবে না, এই সব মিথ্যে কথা বলে আর কতদিন চলবে?" পুরশুড়ায় বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে এসে মেজাজে ধরা দিলেন মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী। কর্মীদের দিলেন সুরক্ষার পাঠ, আর মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধলেন তাঁর 'ব্রাহ্মণ' পরিচয় নিয়ে। মিঠুনের দাবি, সনাতনীরা জেগে উঠেছে, এবার জয়ের ব্যবধানে নয়া রেকর্ড গড়বে বিজেপি!
দিব্যেন্দু সরকার: দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের প্রাক্কালে বঙ্গ রাজনীতিতে 'মাংস' বিতর্ক তুঙ্গে। শনিবার পুরশুড়ার অরুন্ডা অঞ্চলের চব্বিশ পুর মাঠে বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষের সমর্থনে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী।
এদিন সভার শুরুতেই বিজেপি কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে মিঠুন বলেন, "পায়ে পড়ে আমরা ঝগড়া করব না। কিন্তু ওরা যেভাবে আমাদের সাথে ব্যবহার করবে, আমাদেরও ঠিক সেই ভাবেই ব্যবহার করতে হবে। নিজেদের সুরক্ষা নিজেদেরই করতে হবে। আমরা যদি কর্মীদের সুরক্ষিত রাখতে পারি, তবেই জনগণের বিশ্বাস অর্জন করতে পারব যে বিজেপি এলে সাধারণ মানুষও সুরক্ষিত থাকবে।"
বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ করে দেবে— শাসকদলের এই প্রচারকে নসাৎ করে মিঠুন বলেন, "এই সব বাতেলা দিয়ে কতদিন চালাবেন? আমি রাজস্থান, ভোপালে শ্যুটিং করে এলাম, সেখানেও রাস্তায় মাছ ভাজা হচ্ছে। আসলে উনি (মুখ্যমন্ত্রী) ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছেন। উনি নির্দিষ্ট এক ধরনের মাংসের (গোমাংস) কথা বলতে চাইছেন। হ্যাঁ, আমরা সেটা খেতে দেব না কারণ সেটা আমাদের কাছে ধর্মীয় আবেগের বিষয়। কিন্তু উনি তো বলছেন আমি এলে ওই মাংস বেশি করে খাওয়াবো!" এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর পারিবারিক পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলে মিঠুন বলেন, "আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় উনি কি আদেও ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে? ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে হলে এই সব কথা বলতেন না।"
প্রথম দফার ভোটের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করে মহাগুরু দাবি করেন, এবার বিজেপি শুধু জিতবে না, রীতিমতো 'সুইপ' করবে। তাঁর মতে, "সনাতনী জেগে উঠেছে।" প্রার্থী বিমান ঘোষকে নিজের ছেলের মতো সম্বোধন করে তাঁকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আবেদন জানান মিঠুন। এদিন তাঁর বক্তব্য শুনতে মাঠে ভিড় জমিয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ।
