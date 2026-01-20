West Bengal Assembly Election 2026: কী ভাবে পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ বানাবেন তার পরিকল্পনা ছিল আইপ্যাকের ওই সবুজ ফাইলে: মিঠুন চক্রবর্তী
Mithun Chakraborty: আমার গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাকলে কেউ এই বাংলাকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানাতে পারবে না।
অরূপ লাহা: গায়ে যতক্ষণ রক্ত থাকবে ততক্ষণ পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ হতে দেব না বলে হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর (Mithun Chakraborty)। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের মাঠে বিজেপির ‘পরিবর্তন সংকল্প সভা’ ছিল। মঞ্চে দাঁড়িয়েই তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানান মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, সম্প্রতি আইপ্যাকের দপ্তরে ইডির হানার সময় সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি সরিয়ে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। এই ঘটনার পিছনে বড় কারণ রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। সভা মঞ্চ থেকে বারবার রাজ্যের বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, সরকার পরিবর্তন করতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে হলে সকলকে একজোট হয়ে এই সরকারকে সরাতে হবে।
মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, আপনি বলছেন খেলা হবে। এবার আপনি একা খেলবেন না। আমরাও খেলবো। পেনাল্টিতে দেখিয়ে দেব কিভাবে গোল করতে হয়।
তিনি আরও বলেন, আইপ্যাক অফিসে ইডি রেড করেছে। ইডি, সিবিআই মানে বিজেপি নয়। এটা অন্য সংস্থা। এটা এই প্রশাসন আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।
ইডি,সিবিআই চোরেদের বাড়িতেই রেড করে
আপনার কিসের এত ভয়? ফাইলে কী ছিল? নিশ্চই কিছু চুরি করেছেন।
কী ভাবে পশ্চিমবাংলাকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানাবেন তার পরিকল্পনা ছিল ওই সবুজ ফাইলে।
আমার গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাকলে কেউ পশ্চিম বাংলাদেশ বানাতে পারবে না।
সবাই একসাথে এবার ইলেকশন লড়বেন। নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য থাকলে মিটিয়ে নিন। একসাথে ইলেকশন লড়ুন।
লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের একহাজার টাকায় বেকারত্ব যাবে না।
আয়ুস্মান ভারত করতে দিচ্ছে না। যারা কমিউনিস্ট হিন্দু তাদের বলছি তারা আসুন। বিবেকধারী হিন্দু তৃণমূলীরা আসুন। এবার তৃণমূল সরকারের পতন হবেই। বিজেপি তৃণমূলের জোট আছে বলে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোন জোট নেই। বিজেপি একা লড়ছে সমস্ত পার্টির বিরুদ্ধে। বিজেপি ছাড়া কোন বিকল্প নেই।
আমরা ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে নই। যারা এদেশে থেকে বিরোধ করে তাদের বিরুদ্ধে
এখানে মায়ের গান গাইতে দেওয়া হচ্ছে না। যবে থেকে এই প্রশাসন এসেছে তবে থেকে হিন্দু মুসলমান বিভেদ তৈরি হয়েছে।
কাঁটাতারের বেড়া দিতে জমি দিচ্ছে না রাজ্য সরকার।কারণ ওপাড় থেকে এসে এখানে শক্তি বাড়াবে। অন্যদিকে তিনি বেল ডাঙায় অশান্তির জন্য রাজ সরকারকেই দায়ী করে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, ভালোই তো হচ্ছে। রাজ্যে আগুন লাগাচ্ছে। এসডিও ও বিডিও অফিসে হামলা ও ভাঙচুর করে ঘরে আগুন লাগাচ্ছে এই সরকার।
আরও পড়ুন: SSC Case Update: মাথায় বাজ SSC চাকরিপ্রার্থীদের! ২০২৫ সালে নিয়োগও বেআইনি? ৫৫ জনের দায়ের করা মামলায় অথৈ জলে ২৬ হাজারের চাকরি...
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভোটমুখী বাংলায় অন্তর্বতী বাজেটে কি নতুন বেতন কমিশনের চমক, বকেয়া DA? ২ ফেব্রুয়ারি রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)