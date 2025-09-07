English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SSC Examination: SSC পরীক্ষা দিতে উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলায়, পরীক্ষার্থীর টাকা-মোবাইল নিয়ে...

SSC Examination:  এ রাজ্য়ে SSC পরীক্ষা হল প্রায় ৯ বছর পর। বাংলায়  নবম-দশমে শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় বসলেন উত্তরপ্রদেশের শ'য়ে শ'য়ে পরীক্ষার্থী।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 7, 2025, 05:41 PM IST
বিধান সরকার: বাংলায় এসএসসি পরীক্ষা দিতে এসে বিপাকে উত্তরপ্রদেশের এক পরীক্ষার্থী। তিনি কেপমারের  খপ্পরে পড়েছেন বলে অভিযোগ। খোয়া গিয়েছে টাকা ও মোবাইল! ঘটনাটি ঘটেছে হুগলিতে। 

জানা গিয়েছে, ওই পরীক্ষার্থীর নাম  আনন্দ কুমার বিন্দ। উত্তরপ্রদেশের রামপুর গোপিগঞ্জ সন্ত রবিদাস নগরের বাসিন্দা তিনি। গতকাল, শনিবার এসএসসি পরীক্ষা দিতে হুগলিতে আসেন তিনি। উত্তরপ্রদেশ থেকে বিভূতি এক্সপ্রেসে প্রথমে হাওড়া স্টেশনে নামেন আনন্দ। তারপর লোকাল ট্রেনে হুগলি। আনন্দের দাবি, হুগলি স্টেশনে এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হয়। তিনিই নাকি নিয়ে যান হোটেলে! এরপর খাবার খেয়ে গঙ্গা স্নান করতে যান ওই পরীক্ষার্থী। তখনও সঙ্গে ছিলেন স্টেশনে আলাপ হওয়ার সেই ব্যক্তি। শেষে রাত কাটানোর জন্য স্টেশনে ফিরে যান আনন্দ। 

ভিনরাজ্য় থেকে আসা SSC পরীক্ষার্থী বলেন, 'তারপর কী হয়েছে মনে নেই। জ্ঞান ফিরলে দেখি,চুঁচুড়া হাসপাতালে'।  আজ, রবিবার হাসপাতাল থেকেই  হুগলি এইচইটিসি কলেজে পরীক্ষা দিতে যান তিনি। কিন্তু মাথা ঘুরতে থাকায় বসে পড়েন পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে।  টাকা ও মোবাইল খোয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ।

এ রাজ্য়ে SSC পরীক্ষা হল প্রায় ৯ বছর পর। বাংলায়  নবম-দশমে শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় বসলেন উত্তরপ্রদেশের শ'য়ে শ'য়ে পরীক্ষার্থী। এবার পুরুলিয়া জেলায় পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্র ২৭ টি। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১২ হাজার ৩১৬ জন। উত্তরপ্রদেশ পুরুলিয়ায় আসা থেকে আসা পরীক্ষার্থীরা বলেন, উত্তরপ্রদেশে বেকারত্ব বাড়ছে । চাকরি নেই। তাই ভিন রাজ্যে পরীক্ষা দিতে যেতে হচ্ছে। বাংলায় ভালোভাবে পরীক্ষা হবে এই আশা রাখি। গত বার শিক্ষক নিয়োগে যেভাবে দুর্নীতি হয়ে আশা করব এবার স্বচ্ছ ভাবে পরীক্ষাগ্রহণ এবং নিয়োগ হবে। 

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

ssc examinationSSC Teacher Recruitmenthooghly
