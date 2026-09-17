Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকেই হাওয়া বদল, আগামী কয়েকদিন জেলায় জেলায় বৃষ্টি, উত্তরে জারি হলুদ সতর্কতা

দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকেই হাওয়া বদল, আগামী কয়েকদিন জেলায় জেলায় বৃষ্টি, উত্তরে জারি হলুদ সতর্কতা

Bengal Weather Update: রবিবারেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে তবে পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। উপকূল ও পশ্চিমের জেলা মিলিয়ে আট জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সর্তকতা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 17, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 07:15 AM IST
দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকেই হাওয়া বদল, আগামী কয়েকদিন জেলায় জেলায় বৃষ্টি, উত্তরে জারি হলুদ সতর্কতা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিস্ফোরক অডিয়ো ফাঁস! রেজিনগরে ভোটের আগে এবার হুমায়ুনের বিরুদ্ধে FIR
2
3
4
5