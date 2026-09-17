/দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকেই হাওয়া বদল, আগামী কয়েকদিন জেলায় জেলায় বৃষ্টি, উত্তরে জারি হলুদ সতর্কতা

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যে সক্রিয় নিম্নচাপ অক্ষরেখা। তাই আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে। উত্তরবঙ্গেও রয়েছে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির বিক্ষিপ্তভাবে সম্ভাবনা। কাল শুক্রবার থেকে বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে।
মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থানের নিম্নচাপ এলাকা থেকে শুরু হয়ে রাঁচি এবং দীঘা হয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এই ঘূর্ণাবর্ত শক্তি বাড়াবে। এর প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূলে পড়বে।
দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে হওয়া বদল। আজ বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির স্পেল। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার দু এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।
রবিবারেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে তবে পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। উপকূল ও পশ্চিমের জেলা মিলিয়ে আট জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সর্তকতা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা বাতাস থাকবে। বাঁকুড়া পুরুলিয়া ঝাড়গ্রাম পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর হাওড়া উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটা কমবে।
উত্তরবঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে দুই এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। কাল শুক্রবার থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে।
কলকাতায় আজ সকালের দিকে আংশিক এবং বেলা বাড়লে সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর বা বিকেলের পর থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।
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