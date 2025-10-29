English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
West Bengal Weater Update: ল্যান্ডফল না করা অংশ যেটি সমুদ্রপৃষ্টে রয়েছে সেটির অভিমুখ ওড়িশা উপকূল। আজ দুপুরের পরে এর জেরে কলকাতায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 29, 2025, 09:11 AM IST
West Bengal Weater Update: ঘূর্ণিঝড় মন্থার ঝাপটা এবার দক্ষিণবঙ্গে, দুপুরে ৫০ কিমি বেগে ঝড়-বৃষ্টিতে তোলপাড় হতে পারে কলকাতা

অয়ন ঘোষাল: যতটা শক্তি নিয়ে অন্ধ্র উপকূলে মন্থা আছড়ে পড়ার কথা ছিল ততটা শক্তি দেখাতে পারেনি ঘূর্ণিঝড়টি। তবে প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত অন্ধ্রের কমপক্ষে ১৫ জেলা। ওড়িশার একাধিক জেলাতেও প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্য়েই ১ জনের মৃত্যু হয়ে গাছ পড়ে।

আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের মতে, ঘূর্ণিঝড়ের মাত্র ৪০ শতাংশ ভূমিভাগে প্রবেশ করেছে। বাকী ৬০ শতাংশ উপযুক্ত পরিবেশ না পেয়ে থেকে গিয়েছে সমুদ্রেপৃষ্ঠেই। ল্যান্ডফল হওয়ার সময় মান্থার গতি ধরা হয়েছিল ১১০ কিলোমিার প্রতি ঘণ্টা। কিন্তু অন্ধ্রের কাকিনাড়ায় যখন এটি ল্যান্ডফল করে তখন এটির গতি দাঁড়ায় ঘণ্টায় ৭৩ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। 

ঘূর্ণিঝড় তার শক্তি হারিয়ে এখন গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। আবহাওয়া বিজ্ঞানী রামকৃষ্ণ দত্ত বলেন, ঘূর্ণিঝড়ের যে অংশ সুমদ্রপৃষ্টে রয়ে গিয়েছে সেটি জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করতে করতে ওড়িশা হয়ে বাংলা উপকূলে আসতে পারে। এমনটাই এখনওপর্যন্ত প্রবণতা। পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড়ের যে অংশ ইতিমধ্যেই ল্যান্ডফল করেছে সেটিও স্থলভাগ দিয়ে ছত্তীসগঢ়ের দিকে যাচ্ছে। আগামিকাল ঝাড়খণ্ড, বিহার হয়ে সেটি উত্তরবঙ্গে ঢুকবে। আগামিকাল অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।

ল্যান্ডফল না করা অংশ যেটি সমুদ্রপৃষ্টে রয়েছে সেটির অভিমুখ ওড়িশা উপকূল। আজ দুপুরের পরে এর জেরে কলকাতায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ইতিমধ্যেই কলকাতায় টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে, এই বৃষ্টি আরও বাড়বে। পাশাপাশি যে গুমোট গরম অনুভূত হচ্ছে তা কাটতে সময় লাগবে। 

এদিকে, আলিপুর আবহাওয়া দফতরের খবর হল, আজ সকাল সাড়ে আটটার পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টায় বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। এইসময় বাতাসের গতি হতে পারে ৩০-৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়।

WB Weather Updatecyclone montharain in kolkatacyclone montha effect
