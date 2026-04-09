WB Weather Update: প্রবল কালবৈশাখী-শিলাবৃষ্টি থেকে আপাতত রেহাই নেই, ঝড়ের সম্ভাবনা দক্ষিণের এইসব জেলায়

WB Weather Update: প্রবল কালবৈশাখী-শিলাবৃষ্টি থেকে আপাতত রেহাই নেই, ঝড়ের সম্ভাবনা দক্ষিণের এইসব জেলায়
WB Weather Update: শুক্রবার পর্যন্ত অত্যন্ত সক্রিয় বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টির স্পেল। ঝড়-বৃষ্টিতে কালবৈশাখী শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা। আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস
অয়ন ঘোষাল: সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাঠফাটা চড়া রোদ। বিকেলের পর প্রতিদিন বৃষ্টি। সঙ্গে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। কালবৈশাখী পরিস্থিতি। শিলা বৃষ্টির পূর্বাভাস। ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ এপ্রিল এটাই বঙ্গের আবহাওয়া রেখচিত্র। পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে একটি অক্ষরেখা হিমালয়ের পাদদেশ হয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। তার দোসর একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ফলে রাজ্যে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ রেখা। ফলে শুধু বৃষ্টি নয়। বাড়ছে বজ্রপাতের প্রবণতা এবং ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। এরইমধ্যে পরশু ১১ এপ্রিল আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা নতুন করে সাব হিমালয়ান রেঞ্জ কে প্রভাবিত করতে পারে।
এপ্রিল মাসে মাঝেমাঝেই বৃষ্টি হবে একথা আগেই জানিয়েছিল মৌসম ভবন। এপ্রিলে তাপপ্রবাহের চোখ রাঙানি তেমনভাবে থাকবে না বলেও আগাম পূর্বাভাস ছিল। তবে ২০১৩ সালের পর সেইভাবে এপ্রিল মাসে ঝড় বৃষ্টির নিত্যনৈমিত্তিক দাপট দেখা যায়নি। ১৩ বছর পর আবার বৃষ্টি প্রভাবিত এপ্রিল পেল বাংলা। যার জেরে ২৩ এপ্রিলের প্রথম দফার ভোট মোটের ওপর সহনীয় আবহাওয়ার মধ্যে হতে চলেছে বলে পূর্বাভাস। ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার আগে এই ট্রাফ বা উচ্চ ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়ে নতুন করে প্রভাব বিস্তার করে কিনা সেটা নিয়ে এখনও কোনও নির্দিষ্ট পূর্বাভাস নেই।
বৃষ্টি আসবে হঠাৎ করে। উত্তরের পার্বত্য জেলা দিয়ে সকাল বা দুপুরের পর বৃষ্টি শুরু হবে। এরপর পশ্চিমাঞ্চলের জেলায় হঠাৎ আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকবে। তারপর এর প্রভাব পড়বে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে। শেষে বৃষ্টি পাবে উপকুলের জেলা। এই প্যাটার্নে গত ৪ দিন বৃষ্টি এবং ঝড় হচ্ছে। আজও তার ব্যতিক্রম হবে না।
শুক্রবার পর্যন্ত অত্যন্ত সক্রিয় বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টির স্পেল। ঝড়-বৃষ্টিতে কালবৈশাখী শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা। আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুত সহ তীব্র বৃষ্টি। শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।
গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে অক্ষরেখা। ওড়িশার ও তেলেঙ্গানার ওপরেও রয়েছে এই অক্ষরেখা। এর টানে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢুকছে প্রচুর পরিমাণে। এই জলীয় বাষ্প থেকে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস। সমুদ্র উত্তাল থাকবে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর ওড়িশা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ষাট কিলোমিটার বা তার বেশি গতিতে ঝড়ো হাওয়া বইবে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে আগামী ২৪ ঘন্টা।
দক্ষিণবঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার ও কাল শুক্রবার বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝড় এবং বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। শুক্রবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে। উইকেন্ডে শনি ও রবিবার এবং সোমবার শুষ্ক আবহাওয়া তাপমাত্রা বাড়বে। তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে অনুমান।
উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। বৃষ্টি হতে পারে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা পাঁচ জেলায়। সম্ভাবনা বেশি থাকবে মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। ঝড়ের গতিবেগ ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার, সর্বোচ্চ ৭০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় হতে পারে। দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কোচবিহার জেলাতে হতে পারে শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাত। বাকি জেলাতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ো হাওয়া সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। আগামীকাল শুক্রবার শুধুমাত্র ওপরের দিকের পাঁচ জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস। উইকেন্ডে শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে।
কলকাতায় মূলত মেঘলা আকাশ। আজ বিকেল পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। কাল শুক্রবার থেকে রবিবারের মধ্যে তাপমাত্রা বাড়তে পারে তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস। উইকেন্ডে শুষ্ক আবহাওয়া। সঙ্গে গরম।
