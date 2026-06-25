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আগামী ৪ দিন দক্ষিণবঙ্গে চলবে দুর্যোগ, জারি হলুদ সতর্কতা, উত্তরে অতিভারী বর্ষণের আশঙ্কা

Bengal Weather Update: আজ থেকে বঙ্গোপসাগরে সমুদ্র উত্তাল হবে। ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতি বেগে তীব্র ঝড় বইতে পারে। উত্তর ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে আজ

Written BySekender Abu ZafarEdited By:Sekender Abu Zafar
Published: Jun 25, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:34 AM IST
আগামী ৪ দিন দক্ষিণবঙ্গে চলবে দুর্যোগ, জারি হলুদ সতর্কতা, উত্তরে অতিভারী বর্ষণের আশঙ্কা
Source: Bureau

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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