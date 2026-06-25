/আগামী ৪ দিন দক্ষিণবঙ্গে চলবে দুর্যোগ, জারি হলুদ সতর্কতা, উত্তরে অতিভারী বর্ষণের আশঙ্কা

অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আগে থেকেই প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন অবস্থা চলছিলই, আজ থেকে সেখানে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা জারি করা হল। এই সতর্কতা পাঁচ জেলায় জন্য। এর জেরে উইকেন্ডে দুর্যোগ বাড়তে পারে।
দক্ষিণবঙ্গেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টির হলুদ সর্তকতার কথা বলছে আবহাওয়া দফতর। বৃষ্টি না হলে গরম এবং অস্বস্তি থাকবে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে।
উত্তর বিহার থেকে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত নিম্নচাপ অক্ষরেখা ঝাড়খন্ড গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার ওপর দিয়ে বিস্তৃত।
আজ থেকে বঙ্গোপসাগরে সমুদ্র উত্তাল হবে। ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতি বেগে তীব্র ঝড় বইতে পারে। উত্তর ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে আজ।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী সোমবার পর্যন্ত বেশিরভাগ জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা রয়েছে। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়।
উত্তরবঙ্গে আজ থেকে ফের কমলা সতর্কতা জারি। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা এখন কোনো কোনো সময় লাল সতর্কতা দার্জিলিং থেকে কোচবিহার সহ ওপরের পাঁচ জেলাতে। উইকেন্ডে উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের আশঙ্কা করছেন আবহাওয়াবিজ্ঞানীরা। শুক্র, শনি এই দুদিন লাল সতর্কতা জারি হতে পারে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলায়।
অতি ভারী বৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গে পার্বত্য এলাকায় ধস। নিচু এলাকা প্লাবিত এবং নদীর জলস্তর বিপদসীমার উপরে বইতে পারে।
কলকাতায় আগামী কয়েক দিন আংশিক মেঘলা আকাশ এবং বজ্র বিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তবে বৃষ্টি না হলে গরম এবং অস্বস্তি বজায় থাকবে। এরমধ্যে শানি, রবি কিছুটা বৃষ্টি বাড়তে পারে কলকাতায়।
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