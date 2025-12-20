Modi in Bengal: মোদীর সভায় যাওয়ার পথেই মর্মান্তিক মৃত্যু বিজেপি সমর্থকদের! SIR বিতর্কের মধ্যেই আজ মতুয়াগড়ে প্রধানমন্ত্রী, উদ্বোধন-শিলান্যাস জাতীয় সড়ক প্রকল্পের...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
PM Modi in Bengal today: খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর, মতুয়াদের SIR নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই মোদীর আজকের সফর ও সভা। যে সমস্ত পরিবারের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে অথচ এবার SIR-এ নাম নথিভুক্ত হয়নি, সেই সমস্ত মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষরা কৃষ্ণনগর-রানাঘাট রাজ্য সড়কের উপর বাদকুল্লা ধানহাট মোড়ে মোদীকে উদ্দেশ করে কালো পতাকা দেখাচ্ছেন। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 20, 2025, 11:12 AM IST
ফাইল ফোটো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রধানমন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ হারালেন ৩ বিজেপি কর্মী-সমর্থক। আরও ২ জন গুরুতর আহত বলে খবর। শনিবার সকালে নদিয়ার তাহেরপুরে মোদীর সভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্য়ু হয় ওই বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের। 

দুর্ঘটনাটি ঘটে নদিয়ার কৃষ্ণনগর-রানাঘাট শাখার তাহেরপুর আর বাদকুল্লা স্টেশনের মাঝে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিন জনের। গুরুতর জখম অবস্থায় ২ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে SIR প্রক্রিয়া শুরু, বিতর্ক ও খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর, মোদীর এটাই প্রথম বাংলা সফর। মতুয়া অধ্যুষিত নদিয়ার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তাহেরপুরে এদিন প্রশাসনিক সভা ও জনসভা করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সেই সভাতে যোগ দিতেই মুর্শিদাবাদের বড়ঞার মসড্ডা ও শাবলদহ গ্রাম থেকে বাস ভাড়া করে নদিয়ার তাহেরপুরে আসছিলেন প্রায় ৪০ জন বিজেপি সমর্থক। 

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৫ জন বাস থেকে নেমে রেললাইনের উপর প্রাতঃকৃত্য সারতে যান। সেইসময় আচমকাই ওই লাইনে ট্রেন চলে আসে। সেই ট্রেনের ধাক্কাতেই মৃত্য়ু হয় ওই বিজেপি সমর্থকদের।  ভোর পাঁচটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, মৃতদের নাম রামপ্রসাদ ঘোষ (৭২), মুক্তিপদ সূত্রধর (৬৩) ও গোপীনাথ দাস (৪৭)। তিনজনেরই বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার বরওয়ান ব্লকে। একদিকে অন্ধকার, অন্য়দিকে কুয়াশার কারণে ট্রেন দেখতে পাননি তাঁরা। ঘন কুয়াশার কারণে ট্রেনের চালকও রেললাইনের উপর তাঁদের উপস্থিতি টের পাননি। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

এদিকে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর, মতুয়াদের SIR নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই মোদীর আজকের সফর ও সভা। আর তা ঘিরে মতুয়াপ্রধান নদিয়ায় উত্তেজনাও ছড়িয়েছে। বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন মতুয়ারা। বাদকুল্লা ধানহাট মোড়ে মোদী বিরোধী পোস্টার ও কালো পতাকা। মূলত যে সমস্ত পরিবারের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে অথচ এবার SIR-এ নাম নথিভুক্ত হয়নি, সেই সমস্ত মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষরা কৃষ্ণনগর-রানাঘাট রাজ্য সড়কের উপর বাদকুল্লা ধানহাট মোড়ে মোদীকে উদ্দেশ করে কালো পতাকা দেখাচ্ছেন। সমস্ত রাস্তা জুড়ে 'গো ব্যাক মোদী' স্লোগান দিচ্ছেন তাঁরা। ওদিকে, মোদীর সভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে রেজিনগরের বিভিন্ন জায়গায় পুলিসের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। 

উল্লেখ্য, এদিন তাহেরপুরের সভা থেকে ৩,২০০ কোটি টাকার জাতীয় সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। নদীয়া জেলার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের অন্তর্গত ৬৬.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ বরজাগুলি-কৃষ্ণনগর সেকশনে চার লেনের উদ্বোধন করবেন মোদী। পাশাপাশি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের অন্তর্গত ১৭.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ বারাসত-বড়জাগুলি সেকশনে চার লেনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনও করবেন। এই প্রকল্পগুলি কলকাতা এবং শিলিগুড়ির মধ্যে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্নত এই হাইওয়ে করিডোর সম্পন্ন হলে, সড়কপথে যাত্রার সময় প্রায় ২ ঘণ্টা কমবে। যান চলাচল দ্রুত ও মসৃণ হবে। কমবে যানজট। যানবাহন পরিচালনার খরচও কমবে।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Tags:
modi in bengalMatua SIR rowNational Highway projects3 BJP supporters died in accident
