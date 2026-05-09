Suvendu Adhikari: 'মোদীর ঝালমুড়ি' কীভাবে হয়ে উঠল বাংলার 'রাজনৈতিক মুড়ি'? ব্রিগেড থেকে লোকাল ট্রেনে মহা 'মুড়ি বিপ্লব'

Suvendu Adhikari: 'মোদীর ঝালমুড়ি' কীভাবে হয়ে উঠল বাংলার 'রাজনৈতিক মুড়ি'? ব্রিগেড থেকে লোকাল ট্রেনে মহা 'মুড়ি বিপ্লব'
Jhalmuri in Brigade in Suvendu Adhikari Oath-taking Ceremony: বঙ্গরাজনীতিতে এখন সবথেকে বড় ‘ফোকাস’ ঝালমুড়ির উপর। ঝাড়গ্রামে নির্বাচনী প্রচারে এসে রাস্তার ধারের এক দোকানে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঝালমুড়ি খাওয়ার ছবি সামনে আসতেই যেন বদলে গেল বাংলার রাজনৈতিক আবহ। তারপর থেকেই রাজ্যের শহর থেকে গ্রাম-- সর্বত্র চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হল ‘ঝালমুড়ি’।
বিশ্বজিৎ মিত্র: পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে (Bengal Politics) এখন সবথেকে বড় 'ফোকাস' ঝালমুড়ি (Jhalmuri)। ঝাড়গ্রামে (Jhargram) নির্বাচনী প্রচারে (West Bengal Assembly Election 2026) এসে রাস্তার ধারের এক খাবারের দোকানে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর (Narendra Modi) ঝালমুড়ি (Jhalmuri) খাওয়ার ছবি সামনে আসতেই যেন বদলে গেল বাংলার রাজনৈতিক আবহ। তারপর থেকেই রাজ্যের শহর থেকে গ্রাম-- সর্বত্র এখন চর্চার কেন্দ্রবিন্দু 'ঝালমুড়ি'।
আরও পড়ুন: Suvendu Adhikari: বিজেপি'র ১০০ বছরের আদর্শযাত্রা সম্পূর্ণ করলেন শুভেন্দুই? গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর কী ঘটল?
ব্রিগেডে শপথ
প্রসঙ্গত, আজ, শনিবার সকালে ব্রিগেডে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বাংলায় বিজেপি'র প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ইতিহাসে ঢুকে পড়লেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারীর শপথের সঙ্গে সঙ্গে শপথ নিলেন আরও পাঁচ মন্ত্রী-মুখ। শুভেন্দুর ক্যাবিনেটের প্রথম মন্ত্রী-মুখ তাঁরাই। কারা? দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, নিশীথ প্রামাণিক, ক্ষুদিরাম টুডু ও অশোক কীর্তনীয়া।
সংস্কৃতির প্রতীক
ফেরা যাক ঝালমুড়িতে। যে-মুড়িকে একসময় সাধারণ খাবার বলে অনেকেই তেমন গুরুত্ব দিতেন না, আজ সেই মুড়িই যেন নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক সমাবেশ হোক, সভা-মিছিল হোক কিংবা ট্রেন-বাসে দীর্ঘ সফর-- সর্বত্রই ঝালমুড়ির কদর চোখে পড়ার মতো। ব্রিগেডমুখী বিজেপি কর্মীদের হাতেও দেখা গিয়েছে ঠোঙাভর্তি ঝালমুড়ি।
ব্রিগেডে মুড়ি
আজ, শনিবার সকাল থেকেই কলকাতামুখী বাস ও ট্রেনে বিজেপি সমর্থকদের টিফিনের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে এই ঝালমুড়ি। এদিন শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ উপলক্ষে তৈরি হয়েছে নতুন উন্মাদনা। ব্রিগেড চত্বর গেরুয়া পতাকায় সেজে উঠেছিল। সেই রাজনৈতিক আবেগের মধ্যেও আলাদা করে নজর কেড়েছে ঝালমুড়ি। কর্মী-সমর্থকদের অনেকেই বলছেন, 'বড় বড় খাবারের দরকার নেই, ঝালমুড়িই এখন আমাদের এনার্জি।' শুধু রাজনৈতিক কর্মীরাই নন, সাধারণ মানুষের মধ্যেও ঝালমুড়ির জনপ্রিয়তা বেড়েছে চোখে পড়ার মতো।
আরও পড়ুন: Suvendu Adhikari: বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী: দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম, যাত্রাপথের সমস্ত কাঁটা ধন্য করেই ফুল ফুটল
২-এর বদলে ২০ কেজি
কল্যাণী থেকে শান্তিপুর, রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগর-- বিভিন্ন এলাকায় মুদির দোকানে মুড়ির বিক্রি বেড়েছে কয়েকগুণ। যে সমস্ত দোকানে আগে খুব একটা বেচাকেনা হত না, সেই দোকানগুলিতেও এখন মুড়ি বিক্রি করে লাভের মুখ দেখছেন ব্যবসায়ীরা। এক ঝালমুড়ি বিক্রেতার কথায়, আগে দিনে দু-তিন কেজি মুড়ি বিক্রি হত, এখন রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকলে ১৫-২০ কেজিও কম পড়ে যাচ্ছে! শুধু মুড়ি নয়, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, চানাচুর, সর্ষের তেল-- সব কিছুর চাহিদাই বেড়েছে।
ঝালমুড়ি-চর্চা
কল্যাণী শহরে দেখা যাচ্ছে অন্য ছবি। সিভিক পুলিস থেকে শুরু করে সাধারণ পথচারী-- অনেকেই ব্যস্ততার ফাঁকে ঝালমুড়ি খেয়ে মুখের স্বাদ বদলাচ্ছেন। ট্রেনের কামরায়, বাসস্ট্যান্ডে, চায়ের দোকানে এখন রাজনীতির পাশাপাশি সমান তালে চলছে ঝালমুড়ি-চর্চা। বাংলার রাজনীতিতে বহু প্রতীক এসেছে-গিয়েছে। তবে এবারের নির্বাচনী আবহে ঝালমুড়ি যেন শুধুই খাবারই নয়, এক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও অংশ হয়ে উঠেছে। বিজেপির রাজনৈতিক কর্মসূচি মানেই এখন সেখানে ঝালমুড়ির জয়জয়কার। আর সেই সঙ্গে লাভের মুখ দেখছেন ছোট ব্যবসায়ী ও ঝালমুড়ি বিক্রেতারাও।
((দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)