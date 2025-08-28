Mohammed Shami: খেলার জন্য রোজা ভেঙে এনার্জি ড্রিংক কেন! মৌলবাদীরা আমাকেও ছাড়েনি, বিস্ফোরক শামি...

Mohammed Shami: খেলার জন্য রোজা ভেঙে এনার্জি ড্রিংক কেন! মৌলবাদীরা আমাকেও ছাড়েনি, বিস্ফোরক শামি...
Mohammed Shami Energy Drink Controversy: শামির বক্তব্য ঘিরে ক্রিকেট মহলে যেমন আলোচনা শুরু হয়েছে, তেমনি অনেক ভক্তও তার সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। তারা মনে করছেন, একজন পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে মাঠে সেরা পারফরম্যান্স দিতে গেলে শরীরকে সুস্থ রাখাই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাউন্ডারির ধারে দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং করছিলেন মহম্মদ সামি (Mohammed Shami)। প্রবল গরম থেকে রেহাই পেতে বারকয়েক এনার্জি ড্রিঙ্ক খান (Energy Drink)। ভারতের তারকা পেসারের রমজান মাসে এনার্জি ড্রিঙ্ক খাওয়া নিয়ে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়। চ্যাম্পিয়ন ট্রফির (Champions Trophy) সেমিফাইনালে ভারত-অস্ট্রেলিয়া (India vs Australia) ম্যাচের সময় এই ঘটনা ঘটেছিল। এই বিতর্কেই এবার মুখ খুললেন মহম্মদ শামি।
সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, খেলাধুলার সময় শরীরের প্রয়োজন মেটাতে অনেক সময় কিছু বিষয় মেনে চলতে হয়। শামি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, “আমাদের ধর্মও বলে, যদি শরীরের প্রয়োজনে কিছু করতে হয়, তবে সেটি অনুমোদিত। মাঠে কয়েক ঘণ্টা ধরে খেলতে হয়, গরমে বল করতে হয়—এই সময়ে ডাক্তার বা ফিজিওর নির্দেশ মেনে এনার্জি ড্রিঙ্ক খাওয়া হয়। এতে শরিয়ত ভঙ্গ হয় না।” তিনি আরও স্পষ্ট করে জানান, ক্রিকেট মাঠে দীর্ঘ সময় ধরে খেলতে গিয়ে শরীরকে ফিট রাখা অত্যন্ত জরুরি। সেই সময়ে ডাক্তার বা ফিজিওর পরামর্শেই এনার্জি ড্রিঙ্ক বা অন্যান্য সাপ্লিমেন্ট নিতে হয়।
তবে এতে ধর্মীয় নিয়ম লঙ্ঘনের কোনও প্রশ্ন ওঠে না বলেও তিনি দাবি করেন। খেলাধুলার পেশাদার জীবনে শরীরের যত্ন নেওয়া এবং শক্তি ধরে রাখার জন্য মেডিকেল টিম যে পরামর্শ দেয়, সেটিই অনুসরণ করা হয়। শামির এই মন্তব্যের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুরাগীরা তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। অনেকেই লিখেছেন, মাঠে নিজের সর্বোচ্চ দেওয়া একজন ক্রীড়াবিদের প্রথম কর্তব্য এবং সে জন্য যা যা প্রয়োজন তা করাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে, শামির বক্তব্যে ধর্মীয় নিয়ম নিয়ে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তিও অনেকটাই কাটল বলে মনে করা হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, পেশাদার ক্রিকেটারদের শরীরচর্চা ও খাদ্যাভ্যাসে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা ছাড়া উপায় থাকে না। শামির মতো আন্তর্জাতিক মানের বোলারদের জন্য প্রতিদিনের ফিটনেসই আসল শক্তি, আর তাই এনার্জি ড্রিঙ্ক বা সাপ্লিমেন্ট নেওয়া কোনও ব্যতিক্রম নয়।
