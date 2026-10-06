Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /২০১৬ সালে রেকর্ড ভোটে জিতেছিলাম, এবার..., নন্দীগ্রামে মার্জিন বলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

'২০১৬ সালে রেকর্ড ভোটে জিতেছিলাম, এবার...,' নন্দীগ্রামে 'মার্জিন' বলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

Nandigram bypoll:  'বিরোধীদের অস্তিস্তই নেই। এজেন্ট নেই, লোক নেই, কর্মী নেই। কংগ্রেস যে লোকগুলি নিয়ে প্রচার করেছে, বাইরের লোক ছিল। তৃণমূল তো ৪ তারিখের পরেই সব পালিয়ে গিয়েছে। তৃণমূলের প্রার্থীও প্রত্যাহার করে নিয়েছে, মানে মমতা AITC, তৃণমূল তো এখন নেই। চার তারিখে রাত ১২টার পর তৃণমূল এই এলাকায় নেই'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 06, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 05:08 PM IST
'২০১৬ সালে রেকর্ড ভোটে জিতেছিলাম, এবার...,' নন্দীগ্রামে 'মার্জিন' বলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী
Image Credit: নন্দীগ্রামে ভোট দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পুজোয় পর্যটকদের নতুন ঠিকানা ইয়েলবং! বাংলার বিখ্যাত এক রিভার ক্যানিয়নে রোমাঞ্চকর ট্রে
2
3
4
5