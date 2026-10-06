'২০১৬ সালে রেকর্ড ভোটে জিতেছিলাম, এবার...,' নন্দীগ্রামে 'মার্জিন' বলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলে মহারণ। '২০১৬ সালে আমি সবচেয়ে বেশি ভোটে জিতেছিলাম, ৮২ হাজার। আমার বিশ্বাস এবারে সেই রেকর্ড ভাঙবে'। নন্দীগ্রাম ভোট দিয়ে আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
নজরে নন্দীগ্রাম। আজ, মঙ্গলবার সকাল সাতটা থেকে ৩২৩ বুথে চলছে ভোটগ্রহণ। কিন্তু বেলা গড়াতেই ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। যেমন, বিভিন্ন বুথে পোলিং এজেন্টকে বসতে না দেওয়ার, মারধর। এমনকী, সোনাচূড়ার একটি বুথে পৌঁছতেই কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে ঘিরে ধরে 'চোর, চোর' স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
বেলা ১২ টা নাগাদ নন্দীগ্রামের নন্দনায়কবাড় প্রাথমিক স্কুল বুথে ভোট দেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজের অফিস থেকে টোটোয় চড়ে আসেন বুথে। ভোট দিয়ে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিরোধীদের অস্তিস্তই নেই। এজেন্ট নেই, লোক নেই, কর্মী নেই। কংগ্রেস যে লোকগুলি নিয়ে প্রচার করেছে, বাইরের লোক ছিল। তৃণমূল তো ৪ তারিখের পরেই সব পালিয়ে গিয়েছে। তৃণমূলের প্রার্থীও প্রত্যাহার করে নিয়েছে, মানে মমতা AITC, তৃণমূল তো এখন নেই। চার তারিখে রাত ১২টার পর তৃণমূল এই এলাকায় নেই'।
মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, 'নন্দীগ্রামে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলছে। ফলতাতেও ফলতাতেও শান্তিপূর্ণ হয়েছে'। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'যতদিন বিজেপি সরকার থাকবে, বড় কোনও অশান্তি আমরা ঘটাতে দেব না, এটুকু বলতে পারি। ছোটখাটো ঘটনা ঘটতেই পারি। তর্ক-বিতর্ক, ধাক্কাধাক্কি...'
ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম। ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে দুটি কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে দেন তিনি। জেতেন নন্দীগ্রামেও। শেষপর্যন্ত ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবেই শপথ নেন শুভেন্দু। নন্দীগ্রামে আসন ছেড়ে দেন। নিয়মাফিক সেই নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন।
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