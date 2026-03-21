SIR Supplimentary List: সোমবারই সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট, আপনার নাম না থাকলে করতে হবে আপিল: কী ভাবে করবেন- রইল সহজ গাইড

SIR in Bengal: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া বা সংশোধনের বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কলকাতা হাইকোর্টের ১৯ জন প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়ে এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, উত্তর ২৪ পরগনা ও কলকাতার দায়িত্বে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবজ্ঞানম। 

এসআইআর সাপলিমেন্টারি লিস্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গেলেও ভোটার তালিকা নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটছে না। বহু প্রতীক্ষিত সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা সম্ভবত প্রকাশিত হবে সোমবার। বিশেষ করে ‘বিবেচনাধীন’ (Under Consideration) তালিকায় থাকা প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে তৈরি হয়েছে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে রাজ্যজুড়ে ১৯টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বা আপিল প্যানেল গঠন করা হয়েছে। বহু প্রতীক্ষিত সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা সম্ভবত প্রকাশিত হবে সোমবার।

সোমবার প্রকাশিত হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা

কমিশন সূত্রে খবর, আগামী সোমবার ‘বিবেচনাধীন’ ভোটারদের প্রথম অতিরিক্ত বা সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশিত হতে পারে। এরপর শুক্রবার নাগাদ দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত অসম্পূর্ণ তালিকায় ৬ কোটি ৪৪ লক্ষ ভোটারকে ‘যোগ্য’ ঘোষণা করা হলেও, প্রায় ৬০ লক্ষ ৬৬ হাজার ভোটারের ভাগ্য ঝুলে রয়েছে। এই বিশাল সংখ্যক মানুষের নথি বর্তমানে 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (SIR)-এর আওতায় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ট্রাইব্যুনাল গঠন ও বিচারপতির তালিকা

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া বা সংশোধনের বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কলকাতা হাইকোর্টের ১৯ জন প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়ে এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, উত্তর ২৪ পরগনা ও কলকাতার দায়িত্বে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবজ্ঞানম। এছাড়াও অন্যান্য জেলাগুলোতে

কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, প্রদীপ্ত রায় (উত্তর ২৪ পরগনা), তপেন সেন (পূর্ব মেদিনীপুর), প্রণব কুমার দেব (কোচবিহার), এবং সম্পতি চট্টোপাধ্যায়ের (হুগলি),  কলকাতা এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ভোটারদের আপিল শুনবেন কলকাতা হাই কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমনদিয়ার জন্য প্রাক্তন বিচারপতি রঘুনাথ রায়, হাওড়ায় আপিল শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোককুমার দশাধিকারী। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের ভোটারদের আপিল শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দীপক সাহা রায়, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী, দক্ষিণ দিনাজপুরে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তৌফিক উদ্দিন, মুর্শিদাবাদে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিতকুমার বাগ, হুগলিতে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মহম্মদ মুমতাজ খান, পশ্চিম বর্ধমানে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মির দারা শুকো। উত্তর দিনাজপুরে ভোটারদের আপিল শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দেবীপ্রসাদ দে, মু্র্শিদাবাদে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু, বীরভূমে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মনোজিৎ মণ্ডল, মালদহে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী।

মতো অভিজ্ঞ বিচারপতিরা দায়িত্ব সামলাবেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এই বিচার প্রক্রিয়ায় কমিশন কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

বিচারাধীন প্রক্রিয়া: 

সূত্রের খবর, আদালতের নির্দেশ মেনেই চলছে এই গোটা প্রক্রিয়া। বিচারাধীন লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম খতিয়ে দেখার কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সেই কারণেই তালিকা প্রকাশে এই দেরি। কমিশনের অন্দরমহলের দাবি, পর্যাপ্ত যাচাই না করে তালিকা প্রকাশ করলে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হতে পারে।

এদিকে, এই তালিকা নিয়েই এখন রাজ্যের রাজনীতি তুঙ্গে। কারণ, এই সাপ্লিমেন্টারি তালিকাতেই ঠিক হবে—কারা ভোট দিতে পারবেন, আর কারা পারবেন না। প্রায় ৬০ লক্ষেরও বেশি ‘আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন’ ভোটারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই আপডেটেড তালিকার উপর।

কমিশন ইতিমধ্যেই আপিল প্রক্রিয়ার জন্য একাধিক ট্রাইবুনাল গঠন করেছে, যাতে বাদ পড়া ভোটাররা দ্রুত ন্যায়বিচার পেতে পারেন। তবে সময় কিন্তু খুব কম—নির্বাচনের মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে অচিরেই।

অন্যদিকে, বিরোধী শিবির ইতিমধ্যেই এই ইস্যুতে সরব। অভিযোগ উঠছে—বৃহৎ সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। শাসকদলও এই নিয়ে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

আপিল করার পদ্ধতি

যদি সোমবারের তালিকায় কোনো ভোটারের নাম না ওঠে বা নাম কেটে দেওয়া হয়, তবে তারা এই নবগঠিত ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে পারবেন। অভিযোগ জানানোর দুটি পথ খোলা রাখা হয়েছে:

অনলাইন: ইসিআইনেট (ECINET) মোবাইল অ্যাপ বা কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

অফলাইন: সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক বা মহকুমাশাসকের দপ্তরে সরাসরি আবেদন করে।

রাজনৈতিক গুরুত্ব ও বর্তমান পরিস্থিতি

ভোটার তালিকা নিয়ে এই আইনি লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের পক্ষ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করায় বিষয়টি বাড়তি রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছে। বিরোধীদের পক্ষ থেকেও তালিকা নিয়ে নানা অভিযোগ জমা পড়েছে আদালতে। বর্তমানে ২৭ লক্ষ ২৩ হাজার ভোটারের তথ্য নিষ্পত্তি হলেও বাকিদের ভবিষ্যৎ সোমবারের তালিকার ওপর নির্ভর করছে।

নিরাপত্তার কড়াকড়ি

ভোটের আবহে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই মাসেই আরও ২,০০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে। ইতিপূর্বে ৪৬০ কোম্পানি মোতায়েন করা হয়েছে। অন্যদিকে, মানিকতলায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন, যা পরিস্থিতির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

সোমবারের তালিকা প্রকাশের পরই স্পষ্ট হবে কতজন ভোটার শেষ পর্যন্ত বুথমুখী হতে পারবেন। তালিকার ওলটপালট এবং আপিল প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা ভোটের ফলাফলে প্রভাব ফেলে কি না, এখন সেটাই দেখার। তবে কমিশনের এই আগাম ট্রাইব্যুনাল গঠন ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, তালিকা প্রকাশের পর অভিযোগের পাহাড় জমতে পারে।

সব মিলিয়ে, সোমবারের তালিকা এখন শুধু একটি প্রশাসনিক আপডেট নয়—এটাই হতে পারে বাংলার ভোটের মোড় ঘোরানো মুহূর্ত।

 

 

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

