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১২৫ দিনের কাজে সরাসরি ব্যাংকে টাকা! ৪৫০০ টাকা করে পাবেন পরিযায়ী শ্রমিকেরাও? কীভাবে? বিরাট ঘোষণা মন্ত্রীর

Ashok Kirtania on 125-day Work Scheme: ১০০ দিনের কাজের পরিবর্তে এবার ১২৫ দিনের কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি সরকার। সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি ও অর্থলুট বন্ধ করে প্রকৃত উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পৌঁছে দেওয়ার কথা জানালেন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 18, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:45 PM IST
১২৫ দিনের কাজে সরাসরি ব্যাংকে টাকা! ৪৫০০ টাকা করে পাবেন পরিযায়ী শ্রমিকেরাও? কীভাবে? বিরাট ঘোষণা মন্ত্রীর

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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