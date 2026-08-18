/১২৫ দিনের কাজে সরাসরি ব্যাংকে টাকা! ৪৫০০ টাকা করে পাবেন পরিযায়ী শ্রমিকেরাও? কীভাবে? বিরাট ঘোষণা মন্ত্রীর

বিশ্বজিৎ মিত্র: ১২৫ দিনের কাজের টাকা এবার সরাসরি ব্যাংকে। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্যও বিরাট ঘোষণা মন্ত্রীর। মিলবে আর্থিক সহায়তা। রানাঘাটে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার বড় ঘোষণা। প্রসঙ্গত, ১০০ দিনের কাজের পরিবর্তে এবার ১২৫ দিনের কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি সরকার। সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি ও অর্থলুট বন্ধ করে প্রকৃত উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পৌঁছে দেওয়ার কথা জানালেন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া।
অশোক কীর্তনীয়া
রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার পার্টি অফিসে এসে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া বলেন, সরকারি প্রকল্পের টাকা আর কোনও ভাবেই লুটপাট হতে দেওয়া হবে না। যাঁরা প্রকৃত উপভোক্তা, তাঁদের অ্যাকাউন্টেই সরাসরি টাকা পাঠানো হবে। শ্রমিকরা কাজ করবেন এবং তাঁরাই সেই কাজের পারিশ্রমিক পাবেন। অশোক কীর্তনীয়া বলেন, “১০০ দিনের কাজ এখন ১২৫ দিনের হয়েছে। আমরা ১২৫ দিনের কাজ দেব। সরকারি প্রকল্পের টাকা গরিব মানুষের কাছে পৌঁছবে। যারা কাজ করবে, তারাই টাকা পাবে।”
পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রসঙ্গে
পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রসঙ্গেও বড় ধরনের আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেন অশোক কীর্তনীয়া। তাঁর বক্তব্য, বাংলা ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা হবে। পরিবারগুলিকে ৩,০০০ টাকা করে এবং বাইরে চলে যাওয়া শ্রমিকদের মা-বাবাকে ১,৫০০ টাকা করে দেওয়ার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।
শিক্ষিত যুবকদের জন্য
অশোক কীর্তনীয়া আরও বলেন, শিক্ষিত যুবকদের জন্যও কাজ ও আর্থিক সুযোগ তৈরি করা হবে। ফলে যুবকদের আর জীবিকার সন্ধানে বাংলার বাইরে যেতে হবে না বলেও দাবি করেন তিনি। এদিন রানাঘাটে বিজেপি সরকারের ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের রূপরেখা তুলে ধরে অশোক কীর্তনীয়া দাবি করেন, সরকারের মূল লক্ষ্য হবে গরিব মানুষের হাতে সরাসরি সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং প্রকল্পের অর্থের অপচয় ও দুর্নীতি বন্ধ করা।
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