Memari Fraud: ঘরে বসে টাকা রোজগার! পেন প্যাকিংয়ে মহিলাদের স্বনির্ভর করার নামে হাজার হাজার মহিলার টাকা লুঠ!

Memari Fraud: ঘরে বসে টাকা রোজগার! পেন প্যাকিংয়ে মহিলাদের স্বনির্ভর করার নামে হাজার হাজার মহিলার টাকা লুঠ!
Memari Incident: সুরক্ষা আমানত হিসেবে নেওয়া হয় ২ হাজার টাকা করে। প্রথম কয়েক মাস কাজ দিলেও গত দু’দিন ধরে বন্ধ রয়েছে সংস্থার অফিস।
অরূপ রাহা: ঘরে বসে কাজ করে টাকা রোজগারের স্বপ্ন দেখিয়ে হাজার হাজার মহিলার কাছ থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে। ‘ইণ্ডিয়ান পেন প্যাকিং এন্টারপ্রাইজ’ নামে এক সংস্থা মেয়াদি নতুন বাসস্ট্যাণ্ড সংলগ্ন একটি বিল্ডিং ভাড়া নিয়ে ঢালাও বিজ্ঞাপন দেয় মহিলাদের স্বনির্ভর করতে ঘরে বসে পেন প্যাকেজিং–এর কাজ দেওয়া হবে। সুরক্ষা আমানত হিসেবে নেওয়া হয় ২ হাজার টাকা করে।
অভিযোগ, প্রথম কয়েক মাস কাজ দিলেও গত দু’দিন ধরে বন্ধ রয়েছে সংস্থার অফিস। তালাবন্ধ দোকানঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিভিন্ন এলাকার মহিলা কর্মীরা। অনেকেই জানান, “২ হাজার টাকা জমা দিয়েছিলাম। কাজও করেছিলাম। এখন কোম্পানির লোকেদের ফোন বন্ধ। কেউ আর যোগাযোগ করছে না।” প্রতারিত মহিলাদের অভিযোগ, সংস্থার প্রকৃত মালিকের নাম–পরিচয় পর্যন্তও তাঁরা জানেন না।
বিক্ষুব্ধ মহিলারা নতুন বাসস্ট্যাণ্ডের ওই বিল্ডিংয়ের সামনে গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেমারি থানার পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ঘরটি সিল করে দেয় এবং বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে তদন্তের আশ্বাস দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।
