English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Memari Fraud: ঘরে বসে টাকা রোজগার! পেন প্যাকিংয়ে মহিলাদের স্বনির্ভর করার নামে হাজার হাজার মহিলার টাকা লুঠ!

Memari Incident: সুরক্ষা আমানত হিসেবে নেওয়া হয় ২ হাজার টাকা করে। প্রথম কয়েক মাস কাজ দিলেও গত দু’দিন ধরে বন্ধ রয়েছে সংস্থার অফিস।   

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 18, 2025, 07:48 PM IST
Memari Fraud: ঘরে বসে টাকা রোজগার! পেন প্যাকিংয়ে মহিলাদের স্বনির্ভর করার নামে হাজার হাজার মহিলার টাকা লুঠ!
প্রতীকী ছবি

অরূপ রাহা: ঘরে বসে কাজ করে টাকা রোজগারের স্বপ্ন দেখিয়ে হাজার হাজার মহিলার কাছ থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে। ‘ইণ্ডিয়ান পেন প্যাকিং এন্টারপ্রাইজ’ নামে এক সংস্থা মেয়াদি নতুন বাসস্ট্যাণ্ড সংলগ্ন একটি বিল্ডিং ভাড়া নিয়ে ঢালাও বিজ্ঞাপন দেয় মহিলাদের স্বনির্ভর করতে ঘরে বসে পেন প্যাকেজিং–এর কাজ দেওয়া হবে। সুরক্ষা আমানত হিসেবে নেওয়া হয় ২ হাজার টাকা করে।

Add Zee News as a Preferred Source

অভিযোগ, প্রথম কয়েক মাস কাজ দিলেও গত দু’দিন ধরে বন্ধ রয়েছে সংস্থার অফিস। তালাবন্ধ দোকানঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিভিন্ন এলাকার মহিলা কর্মীরা। অনেকেই জানান, “২ হাজার টাকা জমা দিয়েছিলাম। কাজও করেছিলাম। এখন কোম্পানির লোকেদের ফোন বন্ধ। কেউ আর যোগাযোগ করছে না।” প্রতারিত মহিলাদের অভিযোগ, সংস্থার প্রকৃত মালিকের নাম–পরিচয় পর্যন্তও তাঁরা জানেন না।

বিক্ষুব্ধ মহিলারা নতুন বাসস্ট্যাণ্ডের ওই বিল্ডিংয়ের সামনে গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেমারি থানার পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ঘরটি সিল করে দেয় এবং বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে তদন্তের আশ্বাস দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। 

আরও পড়ুন, RBI imposed restrictions on this bank: বড় খবর! কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর! কোনও অ্যাকাউন্ট থেকেই টাকা তুলতে পারবেন না গ্রাহকরা! কোন ব্যাংক?

আরও পড়ুন, New reservation chart rule: ট্রেনের রিজার্ভেশন চার্ট তৈরির নয়া নিয়ম! আপনার টিকিট কনফার্মড কিনা জানুন এবার ১০ ঘণ্টা আগেই... বড় আপডেট!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
memariBurdwanBardhamanfraud
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal: পুরনো ভোটার-আধার কার্ডে সব ঠিক, অথচ SIR-এ নাম ভুল একই পরিবারের ৩জনের! দায় নেই, বলছেন BLO...
.

পরবর্তী খবর

KKR Full Squad IPL Auction 2026: গ্রিন-পাথিরানা থেকে রাচিন-মুস্তাফিজুর! নিলাম শেষে একেবারে আ...