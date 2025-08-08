Monkeys Death from Electrocution: সঙ্গীকে বাঁচাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হনুমানের! ওদিকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলেন মা-ছেলে...

Monkeys Death from Electrocution: সঙ্গীকে বাঁচাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হনুমানের! ওদিকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলেন মা-ছেলে...
Monkeys Death from Electrocution: বাড়িটির লাইনে শর্ট সার্কিট। আগুন লাগে। দুজন ভিতরে আটকে পড়েন! কোনও রকমে জানলা ভেঙে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। প্রাণে বাঁচেন তাঁরা। কিন্তু এই ঘটনারই জেরে দুটি হনুমানের মৃত্যু হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার চাঞ্চল্য ছড়ায়।
সঞ্জয় রাজবংশী: পশুপাখিপ্রাণীদের মধ্য়ে সহমর্মিতা আছে, তা বিজ্ঞান বহুদিনই বলেছে। তা-ও আমরা, মানুষ নাম প্রাণীটি, অনেক সময়ই 'খারাপ' কিছুকে সংজ্ঞায়িত করি 'পাশবিক' শব্দটি দিয়ে। সংবেদনশীল একটি মহল এ নিয়ে বহুদিনই আপত্তি জানিয়ে আসছে। এবং সেটা যে কত বড় খাঁটি, তা আর একবার প্রমাণিত হল! সঙ্গীকে বাঁচাতে এসে প্রাণ দিল হনুমান। সঙ্গী হাইভোল্টেজ তারে জড়িয়ে পুড়ছে দেখে তড়িঘড়ি দৌড়ে এসে তাকে বাঁচাতে যায় আর একটি হনুমান। আর তারপরই মৃত্যু ঘটে (Monkeys death from electrocution) তারও। ভয়ংকর! মর্মান্তিক!
কালনায়
ঘটনা কালনার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদন ঘাটের নপাড়া মোড়-সংলগ্ন এলাকার। এই এলাকা দিয়ে যাওয়া হাইটেনশনের লাইন থেকে একটি বাড়িতে আগুন লাগে, বাড়িটির লাইনেও শর্ট সার্কিট হয় বলে শোনা যায়। যার জেরে ওই বাড়িতে থাকা দুজন ভিতরে আটকে পড়েন! কোনও রকমে জানলা ভেঙে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। প্রাণে বাঁচেন তাঁরা। কিন্তু এই ঘটনারই জেরে দুটি হনুমানের মৃত্যু হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার চাঞ্চল্য ছড়ায়।
হাইটেনশনে হনুমান
জানা গিয়েছে, লায়লা আনজুমান খাতুন এবং তাঁর ছেলে তানভিরুল শেখের বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়েছে ১১ হাজার ভোল্টের হাইটেনশন লাইন। শুক্রবার সকালে সেই লাইনের উপর দিয়ে যাচ্ছিল একটি হনুমান। যেতে গিয়ে প্রথমে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়ে হনুমানটি। তাকে সাহায্য় করতে এসে পরে আর একটি হনুমান বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়।
মৃত্যুমুখ থেকে ফেরা
এই ঘটনা যেখানে ঘটছে, তার পাশের বাড়িতেই তখন অন্য বিপদ। পাশেই ছিল লায়লা আনজুমান দেবীর বাড়ি। শর্ট সার্কিট থেকে বা কোনও ভাবে সেই বাড়িতে অগ্নিসংযোগ হয়ে যায়। ভিতরে আটকে পড়েন তাঁরা। এর পরে কোনও রকমে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় জানালা ভেঙে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। ঘরে থাকা বিভিন্ন আসবাবপত্র এবং আঞ্জুমান দেবীর গুরুত্বপূর্ণ কাগজ-- সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। এলাকাবাসীদের দাবি, অবিলম্বে বাড়ির কাছ থেকে হাইটেনশন লাইন সরানো হোক। এ প্রসঙ্গে বেলা দশটা নাগাদ আনজুমান দেবি জানিয়েছেন, কোন রকমে প্রাণে বেঁচেছেন, তবে বাড়ির অনেক কিছুই পুড়ে গিয়েছে!
