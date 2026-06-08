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Bengal Weather Update: উত্তাল সমুদ্র, ৬০ কিমি বেগে ঝড়! সপ্তাহ জুড়ে দুর্যোগের দাপট

West Bengal Weather Update: আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যে উত্তরবঙ্গ ও সিকিমে ঢুকছে মৌসুমি বায়ু। এর প্রভাবে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার-সহ সব জেলাতেই সপ্তাহজুড়ে অতি ভারী বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা রয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত গরম ও অস্বস্তি থাকলেও বুধবার থেকে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে কালবৈশাখীর তাণ্ডব বাড়তে পারে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 08, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:13 AM IST
Bengal Weather Update: উত্তাল সমুদ্র, ৬০ কিমি বেগে ঝড়! সপ্তাহ জুড়ে দুর্যোগের দাপট

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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