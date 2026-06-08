/Bengal Weather Update: উত্তাল সমুদ্র, ৬০ কিমি বেগে ঝড়! সপ্তাহ জুড়ে দুর্যোগের দাপট

অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। সপ্তাহ জুড়ে ভারী বৃষ্টি চলবে। সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। আজ ও কাল ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কম। দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়। বুধবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে, কালবৈশাখীর সতর্কতা।
মৌসুমি বায়ু
অনেকটাই এগোল বর্ষা। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে ঢুকে পড়েছে। নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরামের সম্পূর্ণ এলাকা। এছাড়াও অরুণাচল প্রদেশ, অসম, ত্রিপুরার কিছু অংশে ঢুকে পড়েছে মৌসুমি বায়ু। আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যে সিকিম, উত্তরবঙ্গ, ছত্তীসগঢ়, উড়িষ্যতে ঢুকে পড়বে মৌসুমি বায়ু।
উত্তরবঙ্গ
আজ জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ভারী বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে। আগামী কয়েক দিন দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বুধবার থেকে দুই দিনাজপুরেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।
শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া।
দক্ষিণবঙ্গ
গরম এবং অস্বস্তির সঙ্গেই বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। সকাল থেকে গরম এবং অস্বস্তি থাকলেও দুপুর বা বিকেলের পর ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েক জায়গায়। আজও কাল ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম। আজ বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।
বুধবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়তে পারে। কালবৈশাখীর সতর্কতা বীরভূম, নদীয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে।
কলকাতাতেও ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে বুধবার থেকে। সব জেলাতেই ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা।
সতর্কবার্তা
পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ সংলগ্ন উপকূলে মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ঝড় বৃষ্টিতে উত্তাল থাকবে সমুদ্র। ঘন্টায় ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া সমুদ্রপৃষ্ঠে। মৎস্যজীবীদের আগামী ২৪ ঘণ্টায় সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা আবহাওয়া দফতরের।
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