/ফিরছে সকালের হালকা কুয়াশা ও শিরশিরানি ভাব, কবে অফিসিয়ালি বিদায় নেবে বর্ষা; জানা গেল সম্ভাব্য দিনক্ষণ

অয়ন ঘোষাল: পুজোর আগেই আনুষ্ঠানিক ভাবে বঙ্গে বর্ষা বিদায়ের সম্ভাবনা। নিম্নচাপ বা আনুষঙ্গিক কোনও সিস্টেম তৈরি হয়ে হঠাৎ আবহাওয়ার ভোলবদল হলে আলাদা কথা। তবে মৌসুমী বায়ুর মেয়াদ রাজ্যে ফুরিয়ে যাচ্ছে ১০ থেকে ১২ অক্টোবরের মধ্যেই।
রাজ্যে আগামী কয়েক দিন মূলত বেশিরভাগ জেলাতে শুষ্ক আবহাওয়া। শুধুমাত্র দুই একটি জেলায় দুই এক জায়গায় স্থানীয় ভাবে মায়ানমারের গভীর নিম্নচাপের মেঘ থেকে বিচ্ছিন্ন মেঘপুঞ্জের কারণে অল্প সময়ের আঞ্চলিক বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।
আগামিকাল গান্ধী জয়ন্তী থেকে চার অক্টোবর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলাতে কোনও কোনও জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। আজ গোটা উত্তরবঙ্গে বেশিরভাগ জায়গাতে শুষ্ক আবহাওয়া। রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমবে। উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় আজ ভোরে হালকা কুয়াশার চাদর। সকাল ৮ টা থেকে পরিষ্কার আকাশ।
দক্ষিণবঙ্গে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত বেশিরভাগ জায়গায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। উপকূলের জেলায় এক দুই জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।।
মৌসুমী বায়ু অর্থাৎ বর্ষার বিদায় রেখা ৩ অক্টোবর শনিবারের মধ্যে পূর্ব ভারতের বিহার ও ঝাড়খণ্ডের কিছু অংশ পর্যন্ত এগিয়ে আসবে। পরবর্তী ৭ দিন অর্থাৎ ১০ থেকে ১২ অক্টোবরের মধ্যে বাংলায় বর্ষার আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে ৯ শতাংশ ঘাটতি এবং উত্তরবঙ্গে ১৪ শতাংশ অতিরিক্ত বৃষ্টির পরিসংখ্যান নিয়েই রাজ্যে এই বছরের মতো বর্ষা বিদায় নিতে চলেছে।
কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী ২৪ ঘণ্টায় আংশিক মেঘলা আকাশ থাকার সম্ভাবনা থাকছে। ফলে কলকাতায় সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত অস্বস্তিকর ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি তৈরি হবে। শনিবার ৩ তারিখ থেকে ফের ফিরবে সকালের হালকা কুয়াশা এবং শিরশিরানি ভাব।
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