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ফিরছে সকালের হালকা কুয়াশা ও শিরশিরানি ভাব, কবে অফিসিয়ালি বিদায় নেবে বর্ষা; জানা গেল সম্ভাব্য দিনক্ষণ

Bengal Weather Update: মৌসুমী বায়ু বিদায় নিলেও উত্তরের ৫ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 01, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Oct 01, 2026, 07:41 AM IST
ফিরছে সকালের হালকা কুয়াশা ও শিরশিরানি ভাব, কবে অফিসিয়ালি বিদায় নেবে বর্ষা; জানা গেল সম্ভাব্য দিনক্ষণ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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