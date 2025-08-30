Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দুর্যোগ! উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি! বাংলা জুড়ে ফের প্লাবন?
Bengal Weather Update: মঙ্গলবার মৌসুমি অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গের কাছাকাছি আসবে। তখন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশ কিছু জায়গায়।
অয়ন ঘোষাল: এসে গেল আজ, শনিবারের বিকেলের আবহাওয়া-সংবাদ (Weather News)। জানিয়ে দিলেন, আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কী জানালেন তিনি? খুব ভয়ের কিছু? প্রচুর বৃষ্টিপাত (Heavy Rain)? না কি, দারুণ গরমের (Hot and Humid) স্পেল শুরু হবে ফের?
মৌসুমি অক্ষরেখা
জানা গিয়েছে, মৌসুমি অক্ষরেখা এখন ওড়িশার উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে। আগামী সপ্তাহের শুরুতে বাংলায় ফিরতে পারে মৌসুমি অক্ষরেখা। সপ্তাহের মাঝামাঝি মঙ্গলবার থেকে বাড়বে বৃষ্টি।
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে আজ, শনিবার মূলত মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে এবং ঝাড়গ্রামে। আগামীকাল রবিবার ও পরদিন সোমবারে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমবে। জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা অবশ্য থাকবে। মঙ্গলবার মৌসুমি অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গের কাছাকাছি আসবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাই মূলত বলা হয়েছে।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে আজ, শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে আজ অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। আগামীকাল আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি। বাকি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।
