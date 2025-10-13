West Bengal Weather Update: বাংলা থেকে বিদায় নিল বর্ষা, শীত কবে আসবে, কী বলল হাওয়া অফিস?

West Bengal Weather Update: বাংলা থেকে বিদায় নিল বর্ষা, শীত কবে আসবে, কী বলল হাওয়া অফিস?
West Bengal Weather Update: বর্ষা বিদায় নেওয়ার আগে পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে বর্ষার বৃষ্টির ঘাটতি ১৬ শতাংশ। দক্ষিণবঙ্গে কিন্তু বৃষ্টির পরিমাণ পজিটিভ। ৮ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সামগ্রিকভাবে
অয়ন ঘোষাল: বাংলা থেকে মৌসুমী বায়ুর বিদায়। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে একসঙ্গে বিদায় নিল বর্ষা। আজ ঝাড়খন্ড, বাংলা, সিকিম থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে। বর্ষা বিদায় রেখা গৌহাটির ওপর দিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির কিছু অংশ থেকেও বর্ষা বিদায় নিয়েছে। এমনটাই জানাল আবহাওয়া দফতর।
বাংলায় আগামী পাঁচ থেকে সাত দিন বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের কোন জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই জানিয়ে দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কোন কোন জেলায় কিছুক্ষণের জন্য আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা আরো দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে বলে জানিয়ে দিল আবহাওয়া দপ্তর।
জুন মাস থেকে শুরু হওয়া এবারে বর্ষার মরসুমে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি থেকেই গেল। বর্ষা বিদায় নেওয়ার আগে পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে বর্ষার বৃষ্টির ঘাটতি ১৬ শতাংশ। দক্ষিণবঙ্গে কিন্তু বৃষ্টির পরিমাণ পজিটিভ। ৮ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সামগ্রিকভাবে। তবে দুই বঙ্গ মিলিয়ে সারা বাংলায় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বর্ষার মরশুমে বৃষ্টির পরিমাণ স্বাভাবিক; পজিটিভ এক শতাংশ। এর মধ্যে কলকাতায় ২৩ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে বলে জানালো আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।
আগামী কয়েকদিনে হাওয়া বদল। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সরে সেই স্থান দখল করবে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া। যদিও এখনও বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় তাপমাত্রা খুব একটা নামছে না বলেই জানালো আলিপুর। কলকাতায় ২৩ থেকে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় আরো দু-তিন ডিগ্রি কমতে পারে। তবে কলকাতায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর আশেপাশে না হলে শীতের আমেজ আসবে না।
