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রেশন কার্ড নিয়ে বড় খবর: বাতিল হচ্ছে ১ কোটিরও বেশি কার্ড! কড়া সিদ্ধান্ত সরকারের

Ration Card Cancel: উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং দুই দিনাজপুরের মতো সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অনিয়মের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। মাত্র ৩ জেলায় নিষ্ক্রিয় ও বাতিল হতে চলেছে প্রায় ৩৫ লক্ষেরও বেশি রেশন কার্ড

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 08, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:33 PM IST
রেশন কার্ড নিয়ে বড় খবর: বাতিল হচ্ছে ১ কোটিরও বেশি কার্ড! কড়া সিদ্ধান্ত সরকারের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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