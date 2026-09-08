/রেশন কার্ড নিয়ে বড় খবর: বাতিল হচ্ছে ১ কোটিরও বেশি কার্ড! কড়া সিদ্ধান্ত সরকারের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম বা রেশন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দফতর। রাজ্যজুড়ে চিহ্নিত ১ কোটিরও বেশি সন্দেহজনক ও বেআইনি ডিজিটাল রেশন কার্ড স্থায়ীভাবে বাতিল এবং নিষ্ক্রিয় করার চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার পরপরই ভোটার তালিকার তথ্যের সঙ্গে রেশন কার্ড ও বায়োমেট্রিক তথ্যের যাচাইকরণ শুরু হয়। এতেই একের পর এক বড়সড় অনিয়ম সামনে আসতে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে জাল নথিপত্র ব্যবহার করে খাদ্যশস্য তোলা, বহু বছর আগে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের নামেও বরাদ্দ চাল-গম তুলে নেওয়া এবং সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় অবৈধ কার্ডধারীদের সক্রিয় থাকার মতো একাধিক বেআইনি বিষয় প্রশাসনিক তদন্তে ধরা পড়ে।
বিশেষ করে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলিতে নথিপত্র পরীক্ষার পর প্রশাসনিক তৎপরতা চরম রূপ নিয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং দুই দিনাজপুরের মতো সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অনিয়মের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে কেবল উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদিয়া—এই তিন জেলাতেই নিষ্ক্রিয় ও বাতিল হতে চলেছে প্রায় ৩৫ লক্ষেরও বেশি রেশন কার্ড। e-PoS মেশিনে আঙুলের ছাপ ও বায়োমেট্রিক মিলিয়ে রেশন দেওয়া বাধ্যতামূলক করার ফলেই রেশন কার্ড নিয়ে অসাধু চক্রগুলির জালিয়াতি ধরা সহজ হয়েছে।
খাদ্য দফতর জানিয়েছে, এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হল সরকারি রেশন ব্যবস্থার কালোবাজারি বন্ধ করা এবং প্রকৃত দরিদ্র ও যোগ্য উপভোক্তাদের কাছে তাঁদের প্রাপ্য খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়া। এই ভুয়ো কার্ডগুলি বাতিলের ফলে একদিকে যেমন সরকারি কোষাগারের বিপুল পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হবে, তেমনই যোগ্য উপভোক্তারা সুষম বণ্টনের সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে যে, এই কড়া পদক্ষেপের মাঝে যাতে কোনও প্রকৃত ও বৈধ ভারতীয় নাগরিক হয়রানির শিকার না হন, সে বিষয়েও নজর রাখা হচ্ছে।
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