SIR in Bengal: বিগ ব্রেকিং! ভোটের আগেই সামনে এল ভয়ংকর তথ্য, এখনও নথি আপলোড না হওয়ায় ভোটার তালিকা থেকে বাদ বিরাট সংখ্যক ভোটার...

SIR in Bengal: বিগ ব্রেকিং! ভোটের আগেই সামনে এল ভয়ংকর তথ্য, এখনও নথি আপলোড না হওয়ায় ভোটার তালিকা থেকে বাদ বিরাট সংখ্যক ভোটার...
West Bengal Assembly Election 2026: মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, লক্ষাধিক ভোটারের নথি এখনও অনলাইনে তোলা বাকি। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নথিপত্র আপলোডের ক্ষেত্রে বড় প্রশাসনিক ত্রুটি সামনে এসেছে।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ প্রক্রিয়া বা এসআইআর (SIR) ঘিরে চরম জটিলতা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি শুনানি পর্ব শেষ হলেও বিপুল সংখ্যক ভোটারের তথ্য অনলাইনে আপলোড না হওয়া এবং নির্ধারিত সময়ের আগে লগ-ইন পোর্টাল বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
অনলাইনে তথ্য আপলোডে বিস্তর ফারাক
মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, লক্ষাধিক ভোটারের নথি এখনও অনলাইনে তোলা বাকি। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নথিপত্র আপলোডের ক্ষেত্রে বড় প্রশাসনিক ত্রুটি সামনে এসেছে। যদিও হাওড়া জেলা 'নোটিফায়েড ডকুমেন্ট'-এর হিসেব জমা দিয়েছে, কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো জনবহুল জেলা থেকে সেই পরিসংখ্যান মেলেনি।
সময়সীমা ও পোর্টাল বিভ্রাট
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ১৪ ফেব্রুয়ারি রাত পর্যন্ত পোর্টাল খোলা থাকার কথা থাকলেও, ওই দিন দুপুর ৩টের পরেই লগ-ইন বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে লক্ষাধিক আবেদন চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আটকে রয়েছে। প্রশাসনিক আধিকারিকরা কাজ শেষ করতে চাইলেও সিস্টেম অচল হয়ে পড়ায় তাঁরা অসহায় হয়ে পড়েন।
কমিশনের কড়া নির্দেশ ও রিপোর্ট তলব
জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ভার্চুয়াল বৈঠকে সাফ জানিয়েছিলেন যে, কোনো আবেদন বাতিল করলে তার সুনির্দিষ্ট কারণ থাকতে হবে। তবে অভিযোগ উঠেছে, নিয়ম না মেনেই বহু আবেদন খারিজ করা হয়েছে এবং সামগ্রিক নিষ্পত্তির গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর।
বর্তমান পরিস্থিতি:
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল-এর কাছে এই পরিস্থিতির বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছে নির্বাচন কমিশন।
ঠিক কতজনের নথি আপলোড বাকি এবং সিস্টেম অচল হওয়ার পেছনে যান্ত্রিক নাকি প্রশাসনিক ত্রুটি রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা ও মালদহের মতো জেলাগুলিতে আপলোডিং প্রক্রিয়া নিয়ে ডিএম-দের সতর্ক করা হয়েছে।
বিধানসভা ভোটের আগে এই ভোটার তালিকা বিভ্রাট রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে সংঘাতের আবহ তৈরি করেছে। এখন দেখার, কমিশন এই জটিলতা নিরসনে অতিরিক্ত সময় দেয় নাকি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশে অনড় থাকে।
ভোটার সংক্রান্ত নথি আপলোডে বড়সড় গাফিলতির ছবি:
সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৭২টি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথি আপলোড এখনও বাকি। নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলছে এই পরিসংখ্যান।
জেলা ভিত্তিক তালিকায় দেখা যাচ্ছে, নথি আপলোড বকেয়ার নিরিখে শীর্ষে উত্তর ২৪ পরগনা—সেখানে ২০,৭০৭টি মামলা ঝুলে রয়েছে। তার পরেই রয়েছে কলকাতা উত্তর (১৫,০৩১)। উদ্বেগ বাড়াচ্ছে হাওড়া (১০,৪৯৯), কোচবিহার (১০,৪৭৯) এবং দক্ষিণ দিনাজপুর-এর (১০,২৮৫) পরিসংখ্যানও।
অন্য দিকে, তুলনামূলক ভাবে কম সংখ্যা দেখা গিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর (৬৮), বাঁকুড়া (৮৭) এবং পশ্চিম বর্ধমান-এ (৩৪৬)। আবার ঝাড়গ্রাম, কালিম্পং এবং মালদা—এই তিন জেলায় কোনও বকেয়া নেই বলেই জানানো হয়েছে।
নির্বাচন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশের মতে, এত বিপুল সংখ্যক নথি আপলোড বাকি থাকায় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা বাড়ানোর দাবি উঠেছে ইতিমধ্যেই।
যদিও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের দাবি, দ্রুতগতিতে তথ্য যাচাই ও আপলোডের কাজ চলছে। সব মিলিয়ে, নির্বাচন ঘিরে প্রস্তুতির মাঝেই এই পরিসংখ্যান প্রশাসনের উপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
