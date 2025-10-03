English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

South 24 Parganas: রক্তাক্ত একাদশীর সকাল! গলার নলি কেটে খুন, হাড়হিম...

Baruipur Crime News:​ একাদশীর সকালে ভয়ংকর দৃশ্য। রাস্তার ধারে গলার নলি কাটা অবস্থায় পড়ে যুবক। পাশে মদের বোতল। কারা, কী কারণে খুন করল, তা জানতে শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 3, 2025, 09:42 AM IST
South 24 Parganas: রক্তাক্ত একাদশীর সকাল! গলার নলি কেটে খুন, হাড়হিম...

তথাগত চক্রবর্তী: বারুইপুর পূর্বের বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬০ কলোনি এলাকার কাঠের ব্রিজের কাছে মিলল এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ। শুক্রবার সকালে পথচলতি মানুষের চোখে পড়ে ঘটনাস্থল। গলার নলি কাটা অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকা দেহ দেখেই তারা আতঙ্কে চিৎকার শুরু করেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তে এলাকায় ভিড় জমে যায়। পাশে পড়েছিল একটি মদের বোতল। সেই সূত্র ধরেই সন্দেহ দানা বাঁধছে আরও গভীরভাবে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: অতিরিক্ত কারোর উপর ভরসা করবেন না সিংহ, খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন কুম্ভ...

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সন্ধ্যা নামলেই ওই নির্জন রাস্তার ধারেই বসে মদের আসর। নিয়মিতই সেখানে অচেনা যুবকদের আনাগোনা থাকে। অনেক সময় রাত অবধি চলতে থাকে মদ্যপান ও বচসা। বাসিন্দারা আগেও অভিযোগ তুলেছিলেন, কিন্তু তেমন ব্যবস্থা হয়নি বলেই দাবি। তাদের মতে, রাতের অন্ধকারে ওই এলাকাই এখন দুষ্কৃতীদের আড্ডাখানা।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে খুন বলে অনুমান তদন্তকারীদের। কারা, কী কারণে খুন করল, তা জানতে শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত নজরদারি ও টহলের ব্যবস্থা না করলে এ ধরনের ঘটনা আরও বাড়তে পারে। ভয় এবং ক্ষোভ মিলেমিশে অশান্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে এলাকায়।

আরও পড়ুন:Durga Puja 2025: বিসর্জনে বেরিয়ে পুকুরে উল্টে গেল প্রতিমা-সহ ট্রাক্টর ট্রলি, মর্মান্তিক মৃত্যু শিশু-সহ ১৪ জনের

অন্যদিকে, ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে ট্রেন থেকে পরে গুরুতর জখম পূর্ব বর্ধমানের যুবক। চুঁচুড়া হাসপাতালে চিকিৎসা। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হুগলির কোন্নগরে আত্মীয় বাড়ি সেখানে গতকাল ঠাকুর দেখতে এসেছিলেন পূর্ব বর্ধমানের কালনার যুবক মৃন্ময় কোলে। রাত প্রায় ন’টা নাগাদ চুঁচুড়া ও চন্দননগর স্টেশনের মধ্যবর্তী রেললাইনের ধারে ট্রেন থেকে পড়ে গুরুতর জখম হন বছর কুড়ির ওই যুবক। চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মাথার পিছনে গুরুতর আঘাত লাগে তাঁর। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে এলাকার কয়েকজন যুবক দ্রুত রেল পুলিসকে খবর দেন। জিআরপি যুবককে উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন চিকিৎসক।

পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, দুর্গাপুজোর সময় আত্মীয়ের বাড়ি কোন্নগরে এসেছিলেন মৃন্ময়। ঠাকুর দেখে ফেরার পথেই ঘটে যায় এই দুর্ঘটনা। কীভাবে চলন্ত ট্রেন থেকে পরে গেল তা খতিয়ে দেখছে রেল পুলিস।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
south 24 parganasBloody Ekadashi MorningThroat Slit MurderBone-Chilling CrimeSouth 24 Parganas Crime News
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি! অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি...
.

পরবর্তী খবর

Pandit Channulal Mishra Death: নক্ষত্রপতন! দশমীর সকালেই দুঃসংবাদ, প্রয়াত বর্ষীয়ান সংগীতশিল্প...