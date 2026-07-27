/বিরাট খবর! রাজ্যে স্কুলের সময়ে বদল? বড় ইঙ্গিত, নিয়োগ নিয়েও বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আবার কি শুরু হবে সকালে স্কুল? রাজ্যে ফের একবার চালু হতে পারে সকালের স্কুল বা 'মর্নিং স্কুল'। আসন্ন জনগণনার কাজের চাপের মধ্যে পঠনপাঠনের ভারসাম্য বজায় রাখতে এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজ্যের স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। একইসঙ্গে তাঁর বড় ঘোষণা এখন থেকে প্রতি বছর শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।
SIR-পর্বে শিক্ষকদের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল, যার জেরে ব্যাহত হয়েছিল স্কুলের পঠনপাঠন। এবার জনগণনার কাজেও শিক্ষকরা যুক্ত হচ্ছেন। জনগণনার কাজে ব্যস্ত থাকবেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাই সকালে স্কুলের প্রস্তাব শিক্ষকদের একাংশের। সকালে স্কুল করার বিষয়ে শিক্ষকদের প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন। ফলে ফের একবার রাজ্যে সকালে স্কুল চালু হতে চলেছে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে।
প্রস্তাব দেন শিক্ষকরাই। জনগণনার কাজের চাপে যাতে ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, পড়াশোনায় যাতে ছেদ না পড়ে, তার জন্য একাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজেরাই সকালে স্কুল করার বিষয়ে প্রস্তাব দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। আর তাতে সায় রয়েছে স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মনের। জলপাইগুড়িতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে।
মন্ত্রীর কথায়, জনগণনা ও স্কুল- একসঙ্গে সামলানো যথেষ্ট দায়িত্বের বিষয়। সকালে স্কুল হলে দ্বৈত দায়িত্ব সামলানো সহজ হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য। সকালে স্কুল হলে ক্লাস শেষে শিক্ষকরা জনগণনার কাজ করতে পারবেন। যারফলে দুটি কাজের মধ্যে সমন্বয় রাখা সহজ হবে। একইসঙ্গে তিনি জানান, রাজ্যে শিক্ষক ঘাটতি মেটাতে পুজো যেমন প্রতি বছর হয়, তেমনই এখন থেকে প্রতি বছর শিক্ষক নিয়োগও হবে।
জলপাইগুড়িতে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের জেলা সম্মেলনে যোগ দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানান, ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো কাজের পর এবার শিক্ষকদের যুক্ত হতে হবে জনগণনার কাজে। এই জোড়া দায়িত্ব সামলাতে যাতে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, তার জন্য শিক্ষকরাই সকালে স্কুল করার প্রস্তাব দিয়েছেন। এই প্রস্তাবে ইতিবাচক সায় দিয়ে মন্ত্রী জানান, সকালে ক্লাস শেষ হলে শিক্ষকরা অনায়াসে দিনের বাকি সময়ে জনগণনার কাজ সারতে পারবেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলেও আশ্বাস দেন।
এর পাশাপাশি, মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান মন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানান, এখন থেকে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি নেওয়া হবে ফেস বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে। ফলে উপস্থিতির রেকর্ড থাকবে একেবারে যথাযথভাবে। উপস্থিতির হার পর্যাপ্ত না হলে সেই পড়ুয়াকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না বলেও জানান তিনি।
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