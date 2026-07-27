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বিরাট খবর! রাজ্যে স্কুলের সময়ে বদল? বড় ইঙ্গিত, নিয়োগ নিয়েও বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

Morning school:  শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজেরাই সকালে স্কুল করার বিষয়ে প্রস্তাব দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। আর তাতে সায় রয়েছে স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মনের। 

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 27, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:58 PM IST
বিরাট খবর! রাজ্যে স্কুলের সময়ে বদল? বড় ইঙ্গিত, নিয়োগ নিয়েও বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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