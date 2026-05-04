English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • west Bengal assembly election 2026 result: মোথাবাড়িতে জটিল অঙ্ক, সংখ্য়ালঘু ভোট ভাগ হলে বিপদ তৃণমূলের

west Bengal assembly election 2026 result: মোথাবাড়িতে জটিল অঙ্ক, সংখ্য়ালঘু ভোট ভাগ হলে বিপদ তৃণমূলের

Mothabari Election 2026 Result: মোথাবাড়িতে তৃণমূলের যা কিছু শক্তি, তা মূলত সাবিনা ইয়াসমিনের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার ওপর দাঁড়িয়ে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 4, 2026, 09:58 AM IST
west Bengal assembly election 2026 result: মোথাবাড়িতে জটিল অঙ্ক, সংখ্য়ালঘু ভোট ভাগ হলে বিপদ তৃণমূলের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:মোথাবাড়িতে গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে লড়াই করে জয়ী হন সাবিনা ইয়াসমিন। ভোট পান ৫৯.৭ শতাংশ। এবার সেখানে তৃণমূলের টিকিটে দাঁড়িয়েছেন ইসলাম মহম্মদ নজরুল।

Add Zee News as a Preferred Source

আজকের লড়াই

বিজেপি: নিবারণ ঘোষ।
তৃণমূল: ইসলাম মহম্মদ নজরুল
কংগ্রেস: সায়েম চৌধুরী

স্ট্যাটাস: পোস্টাল ব্যালটের পাশাপাশি শুরু হয়েছে ইভিএম গণনা। 

আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল

মোথাবাড়ি

সাবিনা ইয়াসমিন ও কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। মালদহ দক্ষিণ লোকসভা আসনের অন্তর্গত। এই কেন্দ্রটি কালিয়াচক-২ ব্লক এবং কালিয়াচক-১ ব্লকের আলিনগর ও কালিয়াচক গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত। ২০১১ সালে নতুন কেন্দ্র হিসেবে গঠিত হওয়ার পর থেকে মোথাবাড়ির রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে মূলত একজন নেতাকে কেন্দ্র করেই—তিনি হলেন সাবিনা ইয়াসমিন। ২০১১ ও ২০১৬: তিনি কংগ্রেসের টিকিটে টানা দুবার জয়ী হন। ২০১৬ সালে তিনি তৃণমূল প্রার্থীকে ৩৮,১৭৪ ভোটে পরাজিত করেন। ২০২১ সালে দলবদল করে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে লড়াই করেন এবং বিজেপি প্রার্থীকে ৫৬,৫৭৩ ভোটে হারিয়ে হ্যাটট্রিক করেন। মোথাবাড়িতে তৃণমূলের যা কিছু শক্তি, তা মূলত সাবিনা ইয়াসমিনের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার ওপর দাঁড়িয়ে।

মোথাবাড়ি একটি সংখ্যালঘু প্রধান এলাকা (প্রায় ৬৭.৩০% মুসলিম ভোটার)। এছাড়া তফশিলি জাতি (SC) ১৩.৯২% এবং তফশিলি উপজাতি (ST) ২.২৫%।

রাজনৈতিক সমীকরণ ও ২০২৬-এর সম্ভাবনা। মোথাবাড়ির রাজনীতিতে বিজেপির অবস্থান মূলত দ্বিতীয় স্থানে। তবে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটার সংখ্যালঘু হওয়ায় এবং কংগ্রেসের শক্তিশালী উপস্থিতির কারণে বিজেপির পক্ষে এখানে জেতা বেশ কঠিন। ২০২৬ সালের নির্বাচনে লড়াই হবে মূলত তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মধ্যে। বিজেপি তখনই সুবিধা পেতে পারে যদি কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে মুসলিম ভোট আড়াআড়ি ভাগ হয়ে যায়।

ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

আরও পড়ুন-ভবানীপুরে এগিয়ে মমতা, নন্দীগ্রামে শুভেন্দু

আরও পড়ুন-হটসিট মালতিপুর, ঘাসফুলের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই মৌসম বেনজির নুরের

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
west Bengal assembly election 2026 resultBengal Election 2026 ResultMothabari Election 2026 Result
পরবর্তী
খবর

Jadavpur election result 2026 Live: হাইভোল্টেজ যাদবপুর: ঘাসফুল ধরে রাখতে মরিয়া দেবব্রত, বাম দুর্গ পুনরুদ্ধারে বিকাশের ওপরই ভরসা আলিমুদ্দিনের
.

পরবর্তী খবর

Uttarpara election result 2026 Live: উত্তরপাড়ার লড়াইয়ে এবার মীনাক্ষী ফ্যাক্টর: ক্ষমতা ধরে রা...