Husband Kills Wife-son: হাড়হিম! বীভৎস! ঘরের ভিতর মিলল মা ও ৭-র ছেলের 'নলিকাটা' রক্তাক্ত দেহ...

Husband Kills wife and son: স্ত্রী ও পুত্রসন্তানকে শ্বাসরোধ করে ব্লেড দিয়ে গলার নলি কেটে খুন। ঘটনার পর থেকেই স্বামী পলাতক।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 5, 2025, 03:33 PM IST
নকিব উদ্দিন গাজী: বাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার মা ও ছেলের রক্তাক্ত দেহ। চাঞ্চল্য গোটা এলাকায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত  চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জামালপুর এলাকার রবিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পায় বাড়ির ভেতরে মা ও ছেলের রক্তাক্ত দেহ। 

দেখতে পেয়েই খবর দেওয়া হয় ঢোলাহাট থানায়। পুলিস এসে দেহ দুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ময়না তদন্তের জন্য। মৃত মহিলার নাম মনোয়ারা বিবি (৪০), মৃত ছেলে আনোয়ার হালদার(৭)। এই ঘটনায় মৃতের পরিবারের সদস্যদেরকে পুলিস জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, মনোয়ারা বিবির স্বামী স্ত্রী ও পুত্রসন্তানকে শ্বাসরোধ করে ব্লেড দিয়ে গলার নলি কেটে খুন করেছে। ঘটনার পর থেকেই স্বামী পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস। খুনের কারণ জানতে তদন্ত নেমেছে ঢোলা থানার পুলিস।

উল্লেখ্য, একাদশীর রাতে সবঙে বয়ে যায় রক্তের স্রোত! ধারাল অস্ত্র নিয়ে বাবা-মায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলে। কোপের পর কোপ...সামান্য় বচসা থেকে হাড়হিম কাণ্ড। বাবা-মাকে কুপিয়ে খুন করে ছেলে। নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ের খরপরা গ্রামে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাবা ভীম হাঁসদা (৪৫) এবং মা সম্বারী হাঁসদা (৪০)-কে কুপিয়ে খুন করে তাঁদেরই ছেলে গোপাল হাঁসদা। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত গোপাল হাঁসদা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল। 

জানা যায়, ঘটনার দিন রাতে বাবা-মায়ের সঙ্গে বচসা বাঁধে তার। মুহূর্তের মধ্যেই উত্তেজনা চরমে ওঠে। তারপরই ধারালো অস্ত্র হাতে বাবা-মায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের। পরদিন সকালে প্রতিবেশীরা ডাকাডাকির পরও কোনও সাড়া না পেয়ে ঘরে ঢুকে রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখে শিউরে ওঠেন। খবর পেয়ে সবং থানার পুলিস মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। 

ওদিকে এই ঘটনাতেও পলাতক ছেলের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। এর আগে চলতি বছরের পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে একটি ভয়ংকর ঘটনা ঘটে। বাবা-মায়ের গলার নলি কেটে বাড়ির সামনের রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায় ছেলে। পরে অভিযুক্ত ছেলে হুমায়ুনকে গ্রেফতার করে পুলিস।

