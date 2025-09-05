English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mandirbazar Tragedy: মন্দিরবাজার থানার ঢিলছোড়া দূরত্ব কর্মকার পাড়া। সেখানেই দুই মেয়েকে নিয়ে থাকতেন বৃহস্পতি কর্মকার(৪৩)। মাটি ও বাঁশের দেওয়াল দেওয়া অস্থায়ী ঘর

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 5, 2025, 11:51 AM IST
Mandirbazar Tragedy: সকালে প্রতিবেশীদের চোখে পড়ল ধ্বংসস্তূপ, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, মা ও ২ মেয়ে....

নকিব উদ্দিন গাজী: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার থানার কামারপাড়া এলাকায় মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে প্রাণ হারালেন মা ও তাঁর ২ মেয়ে। মৃতরা হলেন বৃহস্পতি কর্মকার (৪৩), তাঁর মেয়ে শীলা কর্মকার (১৫) এবং প্রিয়া কর্মকার (১০)।

স্থানীয়দের বক্তব্য, বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়েছিলেন তিনজন। রাতে হঠাৎই মাটির বাড়ির দেওয়াল ভেঙে পড়ে  চাপা পড়ে যায় তারা । স্থানীয়রা কিছু একটা শব্দ পেলেও কিছু বুঝতে পারেননি। সকালে বাড়ি চাপা পড়া অবস্থায় দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি তিনজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় নাইয়ারহাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।

মন্দিরবাজার থানার ঢিলছোড়া দূরত্ব কর্মকার পাড়া। সেখানেই দুই মেয়েকে নিয়ে থাকতেন বৃহস্পতি কর্মকার(৪৩)। মাটি ও বাঁশের দেওয়াল দেওয়া অস্থায়ী ঘর। ছাউনিতে ত্রিপল চাপানো। রাতে কখন বাড়ি ভেঙে তিন জন চাপা পড়ে গিয়েছে তা প্রতিবেশীরা বুঝতেও পারেননি। প্রশাসনের তরফে জানা যাচ্ছে, সরকারি সাহায্যে তাদের পাকা বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। তাই তারা পাশেই অস্থায়ী ঘর করে থাকছিলেন। সকাল আটটার পর প্রতিবেশীরা লক্ষ্য করেন যে বাড়িটি ভেঙে পড়েছে।

স্থানীয় এক ব্য়ক্তি বলেন, বেশ পুরনো মাটির দেওয়াল। গত একমাস ধরে বৃষ্টি চলছে। সেই দেওয়াল ভেঙে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। রাত বারোটার পর সম্ভবত হয়েছে। দেওয়ালের একটা দিক ভেঙে পড়েছে। পাশেই ওদের সরকারি ঘর হচ্ছিল। লিনটন পর্যন্ত ঢালাই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তির টাকা না আসায় বাড়িটি আর ওঠেনি। 

প্রতিবেশী মহিলা পাঞ্চালী সর্দার বলেন, ছুটে এসে দেখলাম ওদের খাটে এসে দেওয়াল পড়েছে। মাটি সরিয়ে দেখলাম ওদের ছোট মেয়েটি চাপা পড়ে রয়েছে। ওরা কারও বাড়িতে যায়নি। পছন্দও করত না।

