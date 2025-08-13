Purulia: মা ও দুই মেয়েকে নৃশংস খু*ন করে রেললাইনে ফেলে গেল! পুরুলিয়ায় বাড়ছে রহস্যের আঁচ...

Purulia: মা ও দুই মেয়েকে নৃশংস খু*ন করে রেললাইনে ফেলে গেল! পুরুলিয়ায় বাড়ছে রহস্যের আঁচ...
Purulia: পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডিতে মা ও দুই মেয়ে খুনে নয়া তথ্য। ৩ জনকে খুন করে রেললাইনে দেহ ফেলে দেওয়া হয়, জিআরপি সূত্রে খবর। প্রমাণ লোপাটের চেষ্টায় রেললাইনে দেহ ফেলা হয়।
মনোরঞ্জন মিশ্র: দুই মেয়ে-সহ মাকে খুন করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টায় দেহগুলি ফেলে দেওয়া হয় রেল লাইনে। ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে অনুমান জিআরপি। পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডির সুইসা গ্রাম ও রেল লাইনের স্থানে যান ভারপ্রাপ্ত এসআরপি (খড়্গপুর) দেবশ্রী সান্যাল। সঙ্গে ছিলেন ঝালদা এসডিপিও, বাঘমুন্ডি থানা ও সুইসা ফাঁড়ির ইনচার্জ, সুইসা আরপিএফ ওসি, পুরুলিয়া জিআরপি থানার পুলিস সহ অন্যান্যরা।
ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর সুইসা গ্রামে গিয়ে শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তারা। জিআরপি সূত্রে খবর, তিনজনকে খুন করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টায় রেল লাইনের উপর দেহগুলি ফেলে দিয়ে পালায় অপরাধীরা। মৃতদের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, খুন করা হয়েছে তাদের ।
রবিবার গভীর রাতে দক্ষিণ পূর্ব রেলের মুরি-চাণ্ডিল শাখার সুইসা রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেল লাইনের মধ্যে শায়িত অবস্থায় তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃত মহিলার নাম কাজল মাছুয়ার (২৫) এবং তাঁর দুই মেয়ের নাম রাধা মাছুয়ার (১২) ও রাখি মাছুয়ার (৮)। রবিবার বিকেলে মহিলার বাপের বাড়ি পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডির সুইসা গ্রাম থেকে মোবাইল সারানোর নাম করে দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যায় কাজল।
তারপর গভীর রাতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুরি -চাণ্ডিল শাখার সুইসা রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেল লাইনে শায়িত অবস্থায় তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তিনজনের শরীরে রেলে কাটা পড়ার কোনো দাগ নেই, রাধার শরীরে ধারালো অস্ত্রের ক্ষত চিহ্ন, মা কাজলের মুখে-নখে আঁচড়ানোর দাগ। প্রাথমিক তদন্তে জিআরপির অনুমান, প্রথমে তিনজনকে খুন করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টায় রেল লাইনে ফেলে দেওয়া হয়।
