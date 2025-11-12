Mother Daughter Missing: নারী পাচার চক্রের ফাঁদে? কালনায় নিখোঁজ মা-মেয়ে! ডাক্তার দেখাতে বেরিয়ে...

Mother Daughter Missing: নারী পাচার চক্রের ফাঁদে? কালনায় নিখোঁজ মা-মেয়ে! ডাক্তার দেখাতে বেরিয়ে...
Mother Daughter Missing: স্বামী কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন। গত ২৯ অক্টোবর মেয়েক নিয়ে ডাক্তার দেখানোর নাম করে বাড়ি থেকে বেরোন পলাশপুলি গ্রামের রেল কলোনির বাসিন্দা সুপর্ণা বারুই। তারপর থেকে আর কোনও খোঁজ নেই মা-মেয়ের।
সঞ্জয় রাজবংশী: নারী পাচার চক্রের ফাঁদে পড়ে নিখোঁজ মা-মেয়ে? মোবাইল সুইচড অফ। ১২ দিন ধরে খোঁজ নেই কারও। তীব্র চাঞ্চল্য় ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের কালনায়।
আরও পড়ুন: SIR in Bengal: শুরুর ৮ দিন পর SIR নিয়ে বড় ঘোষণা! ফর্ম ফিল-আপ না করলেই...
স্থানীয় সূত্রে খবর, কালনার পলাশপুলি গ্রামের রেল কলোনির বাসিন্দা সুপর্ণা বারুই । তাঁর স্বামী শিবু বারুই কর্মসূত্রে মহারাষ্ট্রে থাকেন। ২-৩ মাস অন্তর বাড়ি আসেন। দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে একাই থাকেন সুপর্ণা। গত ২৯ অক্টোবর পূর্বস্থলী ব্লক হাসপাতালে ডাক্তার দেখানোর নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিল এগারো বছরের মেয়েও। দু'জনের কেউ-ই ফেরেনি!
আরও পড়ুন: SIR In Bengal: ফের SIR আতঙ্কে আত্মহত্যা? বাড়িতে BLO ফর্ম দিয়ে যাওয়ার পরই টোটোচালক...
এদিকে শিবু এখন বাড়িতে। আত্মীয়স্বজন, পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও স্ত্রী ও মেয়ে খোঁজ পাননি তিনি। ফোনও সুইচড অফ। পূর্বস্থলী থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। পরিবার ও প্রতিবেশীদের আশঙ্কা, সম্ভবত আন্তঃরাজ্য নারী পাচার চক্রের ফাঁদে পড়েছেন সুপর্ণা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)