Mother Daughter Missing: নারী পাচার চক্রের ফাঁদে? কালনায় নিখোঁজ মা-মেয়ে! ডাক্তার দেখাতে বেরিয়ে...

Mother Daughter Missing: স্বামী কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন। গত ২৯ অক্টোবর মেয়েক নিয়ে ডাক্তার দেখানোর নাম করে বাড়ি থেকে বেরোন পলাশপুলি গ্রামের রেল কলোনির বাসিন্দা  সুপর্ণা বারুই। তারপর থেকে আর কোনও খোঁজ নেই মা-মেয়ের।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 12, 2025, 06:27 PM IST
সঞ্জয় রাজবংশী: নারী পাচার চক্রের ফাঁদে পড়ে নিখোঁজ মা-মেয়ে? মোবাইল সুইচড অফ। ১২ দিন ধরে খোঁজ নেই কারও। তীব্র চাঞ্চল্য় ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের কালনায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, কালনার পলাশপুলি গ্রামের রেল কলোনির বাসিন্দা  সুপর্ণা বারুই । তাঁর স্বামী শিবু বারুই কর্মসূত্রে মহারাষ্ট্রে থাকেন।  ২-৩ মাস অন্তর বাড়ি আসেন। দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে একাই থাকেন সুপর্ণা। গত ২৯ অক্টোবর পূর্বস্থলী  ব্লক হাসপাতালে ডাক্তার দেখানোর নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিল এগারো বছরের মেয়েও। দু'জনের কেউ-ই ফেরেনি!

এদিকে শিবু এখন বাড়িতে। আত্মীয়স্বজন, পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও স্ত্রী ও মেয়ে খোঁজ পাননি তিনি। ফোনও সুইচড অফ। পূর্বস্থলী থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। পরিবার ও প্রতিবেশীদের আশঙ্কা, সম্ভবত আন্তঃরাজ্য নারী পাচার চক্রের ফাঁদে পড়েছেন সুপর্ণা।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

