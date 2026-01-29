Diamond Harbour Horror: সরস্বতীপুজোয় সূত্রপাত! মেয়েকে কাছে না পেয়ে বিষাদে ফলকাটা ছুরি দিয়ে মা শেষ করলেন...

Diamond Harbour Horror: সরস্বতীপুজোয় সূত্রপাত! মেয়েকে কাছে না পেয়ে বিষাদে ফলকাটা ছুরি দিয়ে মা শেষ করলেন...
নকিব উদ্দিন গাজী: বিষাদ! অপমান! ঠিক কোন অনুভূতি থেকে এই ভয়ানক কাজ ঘটালেন স্ত্রী? স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকের কাছ থেকে বারংবার অপমানের শিকার তিনি। স্বামীর বাড়িতেও ঠাঁই নেই তাঁর! বারবার অপমানিত হয়ে শেষমেশ নিজেকে শেষ করার কঠিন সিদ্ধান্তই নিয়ে নিলেন গৃহবধূ।
ফল কাটার ছুরি দিয়েই
ফল কাটার ছুরি দিয়েই নিজে গলা কেটে নিজেকে শেষ করে দিলেন গৃহবধূ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ভাবে নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন মগরাহাট থানার অন্তর্গত সাহাপাড়া এলাকার বাসিন্দা শিবানী নাইয়া (৩৩)।
শিবানীর সংসারে
স্থানীয় যুবক অজয় নাইয়ার সঙ্গে বিয়ে হয় শিবানী নাইয়ার। শিবানী এবং অজয়ের দুই মেয়ে রয়েছে। সম্প্রতি অজয় এবং শিবানীর মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে বলে খবর। শিবানীর পরিবারের অভিযোগ, অজয় শিবানীকে মারধর করত এবং বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। শিবানী কয়েক মাস ধরে মগরাহাট থানার অন্তর্গত হরিশংকরপুর সাহাপাড়া এলাকায় বাপের বাড়িতে থাকতেন।
সরস্বতী পুজোয়
সরস্বতী পুজোর পরের দিন শিবানী তাঁর দুই মেয়েকে দেখতে অজয়ের বাড়িতে যান। সেই সময় অজয় এবং তার পরিবারের সদস্যরা শিবানীকে অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দেয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর থেকে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন শিবানী। অবশেষে রাতে ফলকাটা ছুরি দিয়ে নিজের গলায় কোপ দিয়ে আত্মঘাতী হন শিবানী।
দেহ উদ্ধার
মৃতদেহ উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার পুলিস মর্গে পাঠানো হয়। পরিবারের লোকের দাবি, শিবাণীর এই মৃত্যুর জন্য স্বামীই দায়ী। তাকে গ্রেফতার করতে হবে-- এই মর্মে মগরাহাট থানায় ইতিমধ্যেই পুলিস প্রশাসনকে জানিয়েছেন মৃতের পরিবারের লোকজন।
