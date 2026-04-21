Terrible Road Accident: মায়ের কোল আগলে বাঁচল শিশু, ঘাতক গাড়িতে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু লতিকার

Baruipur Road Accident: কোলে শিশু বাঁচল, পথদুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু মায়ের। বারুইপুরে চাঞ্চল্য বারুইপুরে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক মহিলার। সোমবার রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ পদ্মপুকুর বাইপাস সংলগ্ন একটি ক্রসিংয়ে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 21, 2026, 10:39 AM IST
তথাগত চক্রবর্তী: মায়ের কোল আগলে শিশু। অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে গেল বাচ্চা। কিন্তু ঘাতক গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালেন মা। সোমবার রাত ১১টা নাগাদ বারুইপুরের পদ্মপুকুর বাইপাস সংলগ্ন ক্রসিংয়ে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত মহিলার নাম লতিকা অধিকারী (৩৬)।

পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বাইকে করে স্বামী, স্ত্রী ও তাঁদের কোলের শিশুটি আমতলার দিকে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় কাছারি বাজারের দিক থেকে কামালগাজীর অভিমুখে দ্রুত গতিতে আসছিল একটি মালবোঝাই বোলেরো পিকআপ ভ্যান। পদ্মপুকুর ক্রসিংয়ের কাছে পিকআপ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে বাইকটিতে ধাক্কা মারে।

ধাক্কার তীব্রতায় বাইক থেকে তিনজনেই ছিটকে রাস্তায় পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মা তাঁর সন্তানকে আপ্রাণ চেষ্টায় বুকে জড়িয়ে রেখেছিলেন, যার ফলে শিশুটি সামান্য চোট পেলেও বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, মহিলা ও শিশুটি পিকআপ ভ্যানটির তলায় ঢুকে যান। গাড়ির পিছনের চাকা মহিলার ওপর দিয়ে চলে যাওয়ায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। শিশুটি অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দুর্ঘটনার পরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘাতক গাড়িটি নিয়ে চালক ও খালাসি পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয় জনতা ধাওয়া করে তাদের ধরে ফেলে। উত্তেজিত জনতা চালক ও খালাসিকে গণধোলাই দিয়ে পুলিসের হাতে তুলে দেয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বারুইপুর থানার পুলিস। পুলিস জানিয়েছে, মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে এবং চালক ও খালাসি বর্তমানে পুলিশি হেফাজতে রয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, সোমবার সকালে ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা ঘটে জম্মু কাশ্মীরে। পাহাড়ের ঢাল দিয়ে পাল্টি খেতে খেতে যাত্রীবাহী বাস গিয়ে পড়ে নীচে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় কমপক্ষে ২১। জানা যায়, সকাল ১০টা নাগাদ বাসটি একটি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উধমপুর শহরের দিকে যাচ্ছিল। রাম নগর এলাকার কাগোট গ্রামের কাছে একটি মোড় ঘোরার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে বাসটি পাহাড় থেকে নীচে পড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথম উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন এবং বাসের ধ্বংসাবশেষ থেকে আহতদের বের করে আনেন। পরে পুলিস এবং এসডিআরএফ (SDRF) উদ্ধারকাজে যোগ দেয়।

এর কিছুদিন আগে বিহারের কাটিহার জেলায় বাস ও পিকআপ ভ্যানের ভয়ংকর সংঘর্ষে প্রাণ হারায় অন্তত ১৩ জনের। ৩০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হন। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে মৃতদেহগুলো রাস্তার ওপর চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। 

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

