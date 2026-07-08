'পুঁতে দিক বা ফেলে দিক, কোনও কষ্ট নেই'! প্রভাস এনকাউন্টারে অনুশোচনাহীন মা, মৃতদেহ নিতেও অস্বীকার

তথাগত চক্রবর্তী: বারুইপুর কাণ্ডে এনকাউন্টার। বাংলায় ধর্ষণকাণ্ডে প্রথম এনকাউন্টার। পুলিসের গুলিতে নিহত অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে রোমহর্ষক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুলিসের গুলিতে মারা যায় প্রভাস। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিত্সকরা তাকে মৃত ঘোষণা করে। চরম অপরাধে অভিযুক্ত, তারপর পুলিসি এনকাউন্টারে মৃত প্রভাস। কী বলছেন প্রভাসের মা।
জি ২৪ ঘণ্টার প্রতিনিধি প্রভাসের বাড়ি গিয়ে পৌছায়। তার মা বলেন, 'পুলিস সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাড়িতে আসে। এসে বলছে আপনার ছেলের নাম প্রভাস মণ্ডল? আমি বললাম হ্যাঁ। ছেলে মারা গিয়েছে। হাসপাতালে আছে দেখে আসতে পারেন। আমি বলছি না আমি আর দেখতে চাই না, আমি দেখে আর কী করব? আমার আর যাওয়ার শক্তি নেই। আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। ঠিক করে বলতে পারছি না। আমি যাব না। তোমরা যাও। বলছে ওর তো আইকার্ড লাগবে? তা আমি বলছি দেখো আমি তো আইকার্ড জানি না কোথায় আছে।'
ছেলের মৃত্যু নিয়ে তিনি বলেন, 'মা তো কষ্ট হবেই। কিন্তু সেই কষ্ট আর দরকার নেই। ও যা কর্ম করেছে তাতেই গেছে, আমার শান্তি। ও নাবালিকার সঙ্গে যা করেছে, তাতেই ওর মৃত্যু হয়েছে, ভালোই হয়েছে।'
প্রভাসের মৃতদেহের প্রসঙ্গে তার মা বলেন, 'আমি যেতে পারব না। মৃতদেহ আমি আনব না। আমি দেখতে চাই না। একদম দেখতে চাই না। তোমরা ওখানে নিয়ে যাও, পুঁতে দেবে কোথায় দেবে, ফেলে দেবে দিয়ে দাও। কেউ যাবে না। ও কোনোদিন আমাদের কথা শোনেনি। বিশেষ নিজের মায়ের কথা শুনত না। নেশা করত। আমার আর কিচ্ছু বলার নেই।'
মঙ্গলবার রাতে ঠিক কী ঘটেছিল?
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার রাত প্রায় ১২টা ৪৫ মিনিটে বারুইপুর তদন্তকারী অফিসার (IO) তাঁর টিম নিয়ে বারুইপুর থানার অন্তর্গত সূর্যপুরে ঘটনাস্থলে অপরাধ পুনর্নির্মাণের জন্য রওনা দেন। অপরাধ পুনর্নির্মাণ শুরু করার ঠিক আগে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল এক পুলিস কর্মীর হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। তারপর পুলিসের দিকে ১ রাউন্ড গুলি চালায় এবং ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করে। এরপর পুলিসের পাল্টা গুলিতে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল আহত হয়। তাঁকে দ্রুত বারুইপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে পুলিস এখন পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ ও তদন্ত শুরু করেছে।
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