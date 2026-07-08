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'পুঁতে দিক বা ফেলে দিক, কোনও কষ্ট নেই'! প্রভাস এনকাউন্টারে অনুশোচনাহীন মা, মৃতদেহ নিতেও অস্বীকার

Baruipur Incident: 'ও কারোর কথা শোনেনি। ওর সঙ্গে যা হয়েছে, ভালো হয়েছে। আমরা কেউ ওর মৃতদেহ দেখতে যাব না। পুলিসের যা ইচ্ছে করুক। পুঁতে দিক, ফেলে দিক যা পারে করুক।'

Written BySoumita Khan
Published: Jul 08, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:29 AM IST
'পুঁতে দিক বা ফেলে দিক, কোনও কষ্ট নেই'! প্রভাস এনকাউন্টারে অনুশোচনাহীন মা, মৃতদেহ নিতেও অস্বীকার
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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