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মেয়ের একটা কথাতেই মায়ের মনে কুডাক! না হলে...শ্রেয়ার চোখেমুখে আতঙ্ক

Murshidabad Train Horror: রোজ পুলকারেই স্কুলে যাতায়াত। আজ, শুক্রবার স্কুলে যাবে বলে রাতেই ব্যাগ ব্যাগপত্র গুজিয়ে রেখেছিল শ্রেয়া। রোজ পুলকারে পুলকালে বন্ধুদের সঙ্গে হইহই করে  যায় দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রীটি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 17, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:38 PM IST
মেয়ের একটা কথাতেই মায়ের মনে কুডাক! না হলে...শ্রেয়ার চোখেমুখে আতঙ্ক
Image Credit: ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে বরাতজোরে রক্ষাSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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