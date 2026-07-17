/মেয়ের একটা কথাতেই মায়ের মনে কুডাক! না হলে...শ্রেয়ার চোখেমুখে আতঙ্ক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মায়ের মন তো। হয়তো আগে থেকে টের পেয়েছিলেন। মেয়েকে স্কুলে পাঠাননি। মুর্শিদাবাদে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার হাত রক্ষা পেল দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী শ্রেয়া। না হলে... মুখ আর কোনও কথা নেই ওই স্কুল পড়ুয়ার। মায়ের চোখেমুখেও আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট।
রোজ পুলকারেই স্কুলে যাতায়াত। আজ, শুক্রবার স্কুলে যাবে বলে রাতেই ব্যাগ ব্যাগপত্র গুজিয়ে রেখেছিল শ্রেয়া। স্কুল খুব দূরে নয়। বাড়ি থেকে মেরেকেটে কয়েক কিলোমিটারের রাস্তা। পুলকালে হইহই করে স্কুলে যায় ফারহানা,জেসিকা, তামান্না, শ্রেয়ারা। স্কুলে যেতে হবে। সকালে নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে ওঠেও পড়েছিল শ্রেয়া। কিন্তু মাথাটা ভীষণ ঝিমঝিম করছিল। তখনই কেমন যেন ঘটকা লাগে শ্রেয়ার মা-র। তাই মেয়েকে আর স্কুলের পাঠাননি। পুলকার এসেছিল বাড়ির সামনে। শ্রেয়ার মা চালকে জানিয়ে দেন, শ্রেয়া আজ যাবে না। আর তার কিছুক্ষণে মধ্যেই ঘটে যায় ভয়াবহ সেই দুর্ঘটনা।
কর্ণসুবর্ণ স্টেশনের কাছে লেভেলে ক্রসিংয়ে ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে পুলকার। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ৪ শিশু ও বৃদ্ধ-সহ ৫ জন। আহত অনেকে। পাড়ার লোক কাছ থেকে খবরটা শোনার পর থেকে আতঙ্কে কেঁপে উঠছেন শ্রেয়ার মা। স্তম্ভ গোটা পাড়া।
রেল ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে র সকাল ৬টা ৪০ মিনিট নাগাদ হাওড়া ডিভিশনের আজিমগঞ্জ-কাটোয়া শাখার খাগড়াঘাট রোড এবং কর্ণসুবর্ণ স্টেশনের মাঝের ২৪এ/২ নম্বর লেভেল ক্রসিংয়ে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ১৩৪৩১ আপ নবদ্বীপ ধাম - বালুরঘাট এক্সপ্রেস পার হওয়ার পরেই, লাইনের সিগন্যাল না দেখে ভুলবশত রেলগেটটি খুলে দেন কর্মরত গেটম্যান অনুপ কর্মকার। ঠিক সেই মুহূর্তেই লাইনে চলে আসে ৫৩০৫৪ নিমতিতা - কাটোয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি। ক্রসিং পার হতে যাওয়া স্কুল ভ্যান ও একটি সাইকেলকে তীব্র গতিতে পিষে দেয় ট্রেনটি।
কীভাবে দুর্ঘটনা? প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, আপ ট্রেন চলে যাওয়ার পর ডাউনের সিগন্যাল না দেখেই লেভেল ক্রসিংয়ের গেট খুলে দিয়েছিলেন গেটম্যান। আর তার খেসারত দিতে হল ৪ তরতাজা প্রাণকে। অভিযুক্ত গেটম্যানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সাসপেন্ড সংশ্লিষ্ট পিডব্লিউআই (PWI)।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)