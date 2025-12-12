English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
West Bengal Assembly Election 2026:  ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদের আশঙ্কায় অনশনে বসেছিলেন মতুয়াদের একাংশ।  গোঁসাই পরিষদের সভাপতি বলেন,  'ব্রিগেডে নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানানো হবে কারও নাম যেন বাদ না যায়'। 

Dec 12, 2025
West Bengal Assembly Election 2026: 'তালিকায় কারও নাম যেন বাদ না যায়', ব্রিগেডে এবার মতুয়াদের লক্ষ কণ্ঠে হরিনাম সংকীর্তন ..

বরুণ সেনগুপ্ত: যতকাণ্ড ব্রিগেডে! এবার  লক্ষ কন্ঠে হরিনাম সংকীর্তনের ডাক দিল মতুয়া মহা সংঘ। এই কর্মসূচিতে সব রাজনৈতিক দল ও সবধর্মের মানুষকে যোগ দেওয়ার জন্য় আহ্বান জানিয়েছেন গোঁসাই পরিষদের সভাপতি নান্টু হালদার। তাঁর দাবি, 'এই কর্মসূচিতে রাজনীতির ছোঁয়া থাকবে না'।

রাজ্যের SIR শেষ। আগামী ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশ করা হবে খসড়া ভোটার তালিকা। মতুয়াদের গোঁসাই পরিষদের সভাপতি বলেন, 'CAA ফর্ম ফিলার করেও আমরা এখনও নাগরিকত্ব পাইনি'। জানান, এই কর্মসূচি নেপথ্যে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। SIR নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত মতুয়ারা। 
ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদের আশঙ্কায় অনশনে বসেছিলেন মতুয়াদের একাংশ। 

মমতাবালা ঠাকুরের অভিযোগ, 'SIR নামের এই পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার আরেকটা ফাঁদ। যারা সিএএ-র নামে মানুষের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে, এটা পুরোপুরি একটা ‘ইনকামের রাস্তা’। এই টাকা সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর কাছেও যাচ্ছে'। বস্তুত, SIR প্রতিবাদে বনগাঁ জনসভা করেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।  'আমি জমিদার নই, আপনাদের পাহারাদার, নিশ্চিন্তে ঘুমোন',  আশ্বস্ত করেছেন মতুয়াদের।

কয়েক দিন আগেই গীতাপাঠের আসর বসেছিল ব্রিগেডে। '৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ' নামে সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল সনাতন সংস্কৃতি সংসদ।  ময়দানে 'গীতাপাঠে' যোগ দিয়েছিলেন বিজেপির  রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, এমনকী প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষও। বস্তুত, ২০২৩ সালেও  সনাতন সংস্কৃতি সংসদ উদ্যোগেই  ব্রিগেডেই হয়েছিল গীতাপাঠ। 

এদিকে ছাব্বিশে শুরুতেই এবার লক্ষ কন্ঠে সংবিধান পাঠ হবে সেই ব্রিগেডেই। অভিনব এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকি। হাজির থাকবেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদাদের একাংশ, বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের প্রতিনিধি ও বুদ্ধিজীবী।

পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকি বলেন, আমরা গীতা পাঠের পালটা এটা করছি না। প্রত্যেকেরই নিজ ধর্ম পালনের অধিকার আছে। ছে।আমরা হিংসা বাড়াতে চাই না'। তাঁর দাবি, 'দেশের সংবিধান রক্ষার স্বার্থে আমরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজেদের স্বার্থে সংবিধানের বিকৃতি ঘটাচ্ছে। আগামী দিনে যাতে এগুলো না হয় সেই কারণেই আমরা লক্ষ্য কন্ঠে সংবিধান পাঠ করব'।

এর আগে, ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদে ব্রিগেডে জনসভার ডাক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুলিসের অনুমতি মেলেনি। ফুরাফুরা শরীফের আর এক পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকীর হুঁশিয়ারি, 'ব্রিগেড সভা নিয়ে আপত্তি নেই। কিন্তু আগে পারমিশান নিতে হবে,না হলে ছেড়ে কথা বলব না'। তাঁর সাফ কথা, 'এর আগেও ব্রিগেডে সভার ডাক দেওয়া হয়েছিল। গাড়ি ভাড়া থেকে সব রকম প্রস্তুতি হয়েছিল। পুলিশের অনুমতি না মেলায় সেই সমাবেশ বাতিল হয়। এতে অনেক মানুষ হয়রান হয়। বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।  আগে পারমিশান নেওয়া হোক'।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

SIR in BengalMotuaHarinam Sankirtan in Lakh Voicebridge
