English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Moyna Assembly Election Results 2026: ময়নায় ঘাসফুলের চন্দন তিলক না, অশোকের আগুনে পদ্ম স্পেল?

Moyna Assembly Election Results 2026: ময়নায় ঘাসফুলের 'চন্দন তিলক' না, অশোকের আগুনে পদ্ম স্পেল?

Moyna Assembly Election Results 2026: ময়নায় আপাতত পিছিয়ে অশোক দিন্দা। এগিয়ে তৃণমূলের চন্দন মণ্ডল।   

শুভপম সাহা | Updated By: May 4, 2026, 11:21 AM IST
Moyna Assembly Election Results 2026: ময়নায় ঘাসফুলের 'চন্দন তিলক' না, অশোকের আগুনে পদ্ম স্পেল?
ময়নায় খেলা হবে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত ময়না সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক। এটি তমলুক লোকসভা আসনের সাতটি অংশের অন্যতম।  এই কেন্দ্রের আওতাভুক্ত রয়েছে সম্পূর্ণ ময়না সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক এবং তমলুক ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত ময়না পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত ১৭টি বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিটিতেই অংশ নিয়েছে। সিপিআইএম ছ'বার এবং সিপিআই পাঁচবার জিতেছে। অন্যদিকে কংগ্রেস তিনবার জিতেছে। তৃণমূল কংগ্রেস দু'বার এই আসন জিতেছে আর বিজেপির ঝুলিতে রয়েছে একটি জয়।

Add Zee News as a Preferred Source

ভোটের লাইভ রেজাল্ট জানতে ক্লিক করুন 

২০২৪ সালে ময়না কেন্দ্রে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ২৬৮,০৯১ জন; যা ২০২১ সালের ২৫৫,১৬৪ জন, ২০১৯ সালের ২৪৪,৫০৩ জন, ২০১৬ সালের ২৩০,০৯৯ জন এবং ২০১১ সালের ১৯৬,৯৯৯ জন ভোটারের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট ভোটারের মধ্যে তফসিলি জাতিভুক্তরাই বৃহত্তম গোষ্ঠী, যাদের হার ২২.১৫ শতাংশ; এরপরই রয়েছে মুসলিম সম্প্রদায়, যাদের হার ১১.১০ শতাংশ। এটি মূলত একটি গ্রামীণ কেন্দ্র; এখানকার ৯৪.৬৯ শতাংশ ভোটারই গ্রামে বসবাস করেন এবং মাত্র ৫.৩২ শতাংশ ভোটার শহরাঞ্চলে থাকেন। এই কেন্দ্রে ভোটের হার বরাবরই বেশ উঁচুতে থাকে—বিধানসভা নির্বাচনে ২০১১ সালে ৯০.৬৭ শতাংশ, ২০১৬ সালে ৮৭.৪০ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ৮৮.০৯ শতাংশ ভোট পড়েছিল; তবে লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ২০১৯ সালে তা সামান্য কমে ৮৫.১৬ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৮৪.০৪ শতাংশে নেমে এসেছিল।

আজকের লড়াই

বিজেপি: অশোক দিন্দা
তৃণমূল: চন্দন মণ্ডল
কংগ্রেস: নিমাই বর্মন

আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল

২০১১ সালে এখানে ক্ষমতাসীন সিপিআইএমের বিধায়ক শেখ মুজিবুর রহমানকে ৯,৯৫৭ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে তৃণমূলকে প্রথম জয় এনে দিয়েছিলেন ভূষণ চন্দ্র দলাই। ২০১৬ সালে কংগ্রেস প্রার্থী মানিক ভৌমিকের বিরুদ্ধে ১২,১২৪ ভোটের আরও বড় ব্যবধানে জয়ী হয়ে দলাই এই আসন ধরে রাখেন। বিজেপি ২০১১ সালে মাত্র ২.৫৯ শতাংশ এবং ২০১৬ সালে ৩.২৪ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। ২০২১ সালে এক নাটকীয় উত্থান হয়। সেবার তাদের প্রার্থী ও ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার অশোক দিন্দা তৃণমূলের সংগ্রাম দোলুইকে ১২৬০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জিতেছিলেন। ময়না বিধানসভা কেন্দ্রের লোকসভা ভোটের প্রবণতাও একই গতিপথ অনুসরণ করে। ২০০৯ সালে সিপিআইএমের চেয়ে ১৬,৯১২ ভোটে এবং ২০১৪ সালে ৩৯,৮০৩ ভোটে এগিয়ে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ২০০৯ সালে ১.৫৩ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে ৪.৬৪ শতাংশ ভোট পাওয়া বিজেপি ২০১৯ সালে একলাফে ৪২.৭০ শতাংশ ভোট নিশ্চিত করে, যদিও সেবারও তৃণমূল ১২,৩৮৩ ভোটে এগিয়ে ছিল। এরপর ২০২৪ সালে তৃণমূলের চেয়ে ৯,৯৪৮ ভোটে এগিয়ে গিয়ে বিজেপি এই কেন্দ্রে এগিয়েই। 

এবার কী হতে চলেছে

২০২১ সালে মাত্র ২.২৮ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৩.০৪ শতাংশ ভোট পেয়ে ময়নায় বামফ্রন্ট-কংগ্রেস জোট কার্যত রাজনৈতিক বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছে। ফলে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাদের কোনও প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা নেই। এই নির্বাচনটি এখন মূলত দুই পক্ষের মধ্যে সরাসরি লড়াই হিসেবেই রূপ নিচ্ছে। একদিকে রয়েছে বিজেপি, যারা ২০২১ সালে এই আসনটি জিতেছিল এবং ২০২৪ সালেও এগিয়ে ছিল; অন্যদিকে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, যারা আসনটি পুনরুদ্ধার করার প্রচেষ্টা চালাবে।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব

প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা

ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Moyna assembly election 2026 ResultsMoyna Assembly Election Results 2026Moyna 2026 ResultsMoyna Election 2026 Result
পরবর্তী
খবর

Barrackpur Assembly election result 2026 Live: ব্যারাকপুরের মহাযুদ্ধ: রাজ চক্রবর্তীর ‘গড়’ কি অক্ষুণ্ণ থাকবে, না কি থাবা বসাবে কৌস্তভ-সুমনরা?
.

পরবর্তী খবর

Uttarpara Assembly election result 2026 Live: উত্তরপাড়ার লড়াইয়ে এবার মীনাক্ষী ফ্যাক্টর: ক্ষম...