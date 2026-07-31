Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /পাশেই তৈরি হচ্ছিল পাকাবাড়ি, তার আগেই মাটির বাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু বাবা-মেয়ের

পাশেই তৈরি হচ্ছিল পাকাবাড়ি, তার আগেই মাটির বাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু বাবা-মেয়ের

Death from Wall Collapse: কী ঘটেছিল? প্রতিবেশীরা জানান, রাত দুটো নাগাদ হঠাৎ করে প্রচন্ড শব্দ শুনতে পান তাঁরা। বেরিয়ে এসে তাঁরা দেখেন, মাটির ঘরটি ভেঙে পড়েছে। গৌর মালিক সবজির ব্যবসা করতেন। একমাত্র কিশোরী মেয়েকে নিয়ে মাটির ঘরে থাকতেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 31, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:34 PM IST
পাশেই তৈরি হচ্ছিল পাকাবাড়ি, তার আগেই মাটির বাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু বাবা-মেয়ের

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'টুলু মণ্ডল যা করেছে, মমতার সাপোর্ট ছাড়া হতে পারে না', বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী
2
3
4
5