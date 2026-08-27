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মঙ্গল রাতে শুভ্রাংশুর সঙ্গে শেষ কথা, নেপালে নিখোঁজ মুকুল রায়ের বউমা! 'মিসিং' সুস্মিতা-মানস-দীপালি-দেবব্রত-লেখারাও

Nepal Flood Mukul Roy daughter-in-law missing: ২১ তারিখ একটি ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে নেপাল গিয়েছিলেন সবাই। অনেকেরই কোনও খোঁজ মিলছে না। কোথায় তাঁরা, কেউ জানেন না! প্রিয়জনদের চিন্তায় উদ্বিগ্ন সব পরিবার।  

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 27, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:56 PM IST
মঙ্গল রাতে শুভ্রাংশুর সঙ্গে শেষ কথা, নেপালে নিখোঁজ মুকুল রায়ের বউমা! 'মিসিং' সুস্মিতা-মানস-দীপালি-দেবব্রত-লেখারাও
Image Credit: শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়, দীপালি সরকার-মানস ঘোষ, সুস্মিতা ভট্টাচার্য (বাঁদিক থেকে)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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মঙ্গল রাতে শুভ্রাংশুর সঙ্গে শেষ কথা,নেপালে নিখোঁজ মুকুল রায়ের বউমা! তালিকায় আরও নাম
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