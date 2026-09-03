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৮ দিন ধরে নেপালে নিখোঁজ, এবার DNA স্যাম্পেল দিয়ে খোঁজার চেষ্টা মুকুল পূত্রবধূ শর্মিষ্ঠাকে

Mukul Roy daughter-in-law missing:  'যদি কারও কাছে কোনও তথ্য থাকলে, অবিলম্বে আমাকে জানান', স্ত্রী ছবি দিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিলেন শুভ্রাংশু।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 03, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:25 PM IST
৮ দিন ধরে নেপালে নিখোঁজ, এবার DNA স্যাম্পেল দিয়ে খোঁজার চেষ্টা মুকুল পূত্রবধূ শর্মিষ্ঠাকে
Image Credit: এবার DNA স্যাম্পেল দিয়ে খোঁজার চেষ্টা মুকুল পূত্রবধূ শর্মিষ্ঠাকে

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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