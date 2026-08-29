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'মা কোথায়?' ৩ দিন পেরিয়েও খোঁজ নেই মুকুল রায়ের বউমার! শুভ্রাংশুর ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা মুখ্যমন্ত্রীর

Mukul Roy daughter-in-law missing: ২৫ তারিখ, মঙ্গলবার রাতে শুভ্রাংশু রায়ের সঙ্গে ফোনে শেষ কথা হয়। তারপর থেকেই আর তাঁর কোনও খোঁজ নেই শুভ্রাংশুপত্নী শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়ের। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 29, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:18 PM IST
'মা কোথায়?' ৩ দিন পেরিয়েও খোঁজ নেই মুকুল রায়ের বউমার! শুভ্রাংশুর ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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