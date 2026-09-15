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ভগবানের উপরে ভরসা রেখেও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শুভ্রাংশু, নিখোঁজ শর্মিষ্ঠা নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য মুকুলপুত্রের হাতে?

Mukul Roy daughter-in-law missing: গত রবিবারই একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন শুভ্রাংশু।  ভিডিয়োটি একটি সাংবাদিক সম্মেলনের। দেখা যাচ্ছে, এক সাংবাদিক নেপাল বিপর্যয়ে ৫০০ ভারতীয় পুর্নার্থীদের আটকে পড়া ও উদ্ধারের বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 15, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:20 PM IST
ভগবানের উপরে ভরসা রেখেও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শুভ্রাংশু, নিখোঁজ শর্মিষ্ঠা নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য মুকুলপুত্রের হাতে?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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ভগবানের উপরে ভরসা রেখেও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শুভ্রাংশু, নিখোঁজ শর্মিষ্ঠা নিয়ে চাঞ্চল্
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