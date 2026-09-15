/ভগবানের উপরে ভরসা রেখেও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শুভ্রাংশু, নিখোঁজ শর্মিষ্ঠা নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য মুকুলপুত্রের হাতে?

বরুণ সেনগুপ্ত: স্ত্রীর সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল ২৫ অগাস্ট রাতে। তার পর থেকে কোনও খোঁজ নেই প্রয়াত মুকুল রায়ের পুত্রবধূ শর্মিষ্ঠার। নেপালের হড়পা বানের ধ্বংসলীলার পর ২১ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। কোনও খবর নেই। তবে শর্মিষ্ঠার স্বামী শুভ্রাংশু রায়ের আশা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে থাকা ৩২টি পরিবার ও তার স্ত্রী শর্মিষ্ঠা ভালো আছেন। স্ত্রীকে খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য এবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন শুভ্রাংশু। আগামিকালই তিনি যাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে।
টানা ২১ দিন পেরিয়ে গেলেও স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার আশা ছাড়ছেন না মুকুলপুত্র শুভ্রাংশু রায়। প্রতি মুহূর্ত কাটছে ভগবানের উপরে ভরসা রেখে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস বাংলা থেকে যাওয়া ৩২টি পরিবার-সহ তাঁর স্ত্রী জীবিত রয়েছেন। আগামিকাল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে সেই ৩২টি পরিবার। তাদের বিশ্বাস চিন-তিব্বত সীমান্ত আটকে রয়েছেন তারা।
এদিকে, শর্মিষ্ঠা রায়ের নিখোঁজ হওয়ার নিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে একের পর এক খবর প্রকাশিত হচ্ছে। এনিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সবাইকে অতির়্জিত খবর না ছড়াতে অনুরোধ করলেন শুভ্রাংশু।
এক ফেসবুক পোস্টে শুভ্রাংশ লিখেছেন, 'আমি আবারও বলছি আমার এখনও বিশ্বাস যে, ওই ৩২ জন ভালো আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে,তাদের কারও সাথে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ হয়েছে। আশা করি, আমার এই বিনীত অনুরোধ আপনারা যথাযথ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন'।
নেপালে বেড়াতে গিয়ে সেখানে হড়পা বানের পর এখনও নিখোঁজ শুভ্রাংশুর স্ত্রী শর্মিষ্ঠা রায়। গত রবিবারই একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন শুভ্রাংশু। ভিডিয়োটি একটি সাংবাদিক সম্মেলনের। দেখা যাচ্ছে, এক সাংবাদিক নেপাল বিপর্যয়ে ৫০০ ভারতীয় পুর্নার্থীদের আটকে পড়া ও উদ্ধারের বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। জবাব চিনের তরফে থেকে জানানো হচ্ছে, বিষয়টি তাঁরা দেখছেন'। ভারত সরকারের কাছে শুভ্রাংশুর আর্জি জানিয়েছিলেন, 'অনুগ্রহ করে এই খবরগুলোর সত্যতা যাচাই করুন এবং আমাদের প্রিয়জনদের সম্পর্কে একটি সরকারিভাবে কিছু জানান'।
গত ২১ অগাস্ট একটি ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে নেপাল রওনা হন শর্মিষ্ঠা। ২৫ তারিখ রাতে স্ত্রীর সঙ্গে শেষবার কথা হয় শুভ্রাংশুর। পরের দিন ২৬ তারিখ সকালে নেপালে চিন-তিব্বত সীমান্তে আছড়ে পড়ে হড়পা বান। তারপর থেকেই আর তাঁর কোনও খোঁজ নেই শুভ্রাংশুপত্নী শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়ের।
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